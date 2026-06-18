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CUSTOM CUPRA by ABT: una personalizzazione ispirata al motorsport

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La collaborazione tra CUPRA e ABT compie un nuovo passo con il lancio di CUSTOM CUPRA by ABT, una serie di personalizzazioni sviluppate per esaltare il carattere sportivo di Leon e Formentor. L’obiettivo è trasferire sulla gamma di serie alcuni elementi stilistici e aerodinamici ispirati ai modelli più prestazionali del marchio, rendendo accessibile a un pubblico più ampio il linguaggio delle versioni da competizione. 

Realizzati presso la CUPRA Racing Factory di Martorell, gli interventi riguardano principalmente il design esterno e puntano a rafforzare la presenza su strada delle vetture senza alterarne l’identità originale. Il risultato è una proposta destinata agli appassionati che desiderano distinguersi attraverso dettagli esclusivi e soluzioni sviluppate direttamente nell’ambiente racing del marchio. 

 

Per CUPRA Leon e Leon Sportstourer il pacchetto introduce una serie di componenti che richiamano il mondo delle competizioni. Splitter dedicati, minigonne laterali, spoiler al tetto e nuovi elementi aerodinamici posteriori contribuiscono a rendere il profilo più aggressivo e dinamico. 

Completano la trasformazione i cerchi in lega da 19 pollici, disponibili in specifiche finiture sportive, oltre a una serie di dettagli esclusivi firmati ABT che sottolineano il carattere speciale dell’allestimento. 

Anche CUPRA Formentor beneficia di un trattamento dedicato. Il SUV coupé adotta nuovi elementi estetici che prendono ispirazione dalla versione VZ5, considerata il riferimento prestazionale della gamma. 

Lo splitter anteriore, le cornici delle prese d’aria, le modanature laterali e lo spoiler posteriore contribuiscono a rendere la vettura visivamente più bassa e muscolosa. A completare il pacchetto arrivano i cerchi dedicati e i loghi esterni in Dark Chrome, dettagli che rafforzano il senso di esclusività. 

Uno degli aspetti più interessanti del programma CUSTOM CUPRA by ABT riguarda la possibilità di installare i componenti sia al momento dell’ordine della vettura sia successivamente. I clienti già proprietari di una Leon o di una Formentor potranno infatti rivolgersi alla rete CUPRA Garage per arricchire il proprio modello con gli accessori sviluppati insieme ad ABT.
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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