CUPRA Official Partner del Milano Premier Padel P1

Dopo una fruttuosa partnership iniziata dal brand di Barcellona oltre tre anni fa con il mondo del padel e le massime competizioni internazionali, prosegue la domination e CUPRA annuncia la nuova collaborazione, questa volta con Milano Premier Padel P1. Una collaborazione che vede CUPRA, il brand più giovane e contemporaneo del mercato automotive legarsi nuovamente al mondo del padel in qualità di Official Partner della competizione per i prossimi tre anni, e dimostrare così l’impegno e la passione nei confronti dello sport che più rapidamente si sta espandendo in Europa e in Italia.

CUPRA consolida, grazie alla collaborazione triennale recentemente siglata, la propria posizione come sponsor ufficiale e premium di tutte le più importanti competizioni nazionali e internazionali di padel. Un accordo che vede il brand Official Partner del Milano Premier Padel P1 non solo per l’appuntamento conclusivo della stagione 2022, ma anche per le successive due edizioni. “Il padel, come CUPRA, è un fenomeno in costante crescita, motivo per cui riteniamo che l’unione di queste due storie di successo rappresenti la formula ideale per concorrere all’espansione del padel in tutto il mondo. E anche in Italia, le due realtà stanno scrivendo un appassionante capitolo di crescita e successo come filo conduttore” dichiara Pierantonio Vianello.

“In CUPRA sosteniamo con passione i partner con un grande potenziale di espansione, come il Milano Premier Padel P1, in grado di riunire i migliori giocatori di padel a livello mondiale. E possiamo solo che essere orgogliosi di avere una posizione privilegiata nei confronti di uno sport con cui condividiamo a pieno valori e filosofia, che sono la nostra carta vincente”. CUPRA, che dal 2019 sostiene il padel nelle principali competizioni, vanta 7 tra i più forti giocatori di padel del mondo nella sua CUPRA Tribe. All’inizio della stagione 2021, Paula Josemaría, Federico Chingotto e Juan Tello sono entrati a far parte del team, unendosi all’attuale “Numero Uno” al mondo Alejandro Galán, Fernando Belasteguín, e Ariadna Sánchez.

CUPRA: sponsor e auto ufficiale del Milano Premier Padel P1 CUPRA è pronta a scendere in campo ancora una volta per rivestire un ruolo importante durante la manifestazione che dal 5 all’11 dicembre vedrà l’Allianz Cloud di Milano scenario del Milano Premier Padel P1. I migliori giocatori mondiali di padel, fra cui i CUPRA Ambassador Galán, Belasteguín, Chingotto e Tello si sfideranno in un’entusiasmante torneo che divertirà il pubblico italiano presente all’evento, e non solo. La gamma di modelli CUPRA sarà protagonista del torneo insieme ai migliori giocatori di padel del mondo. Una flotta di 30 vetture, oltre a 4 auto in esposizione, saranno a disposizione di giocatori e manager nei loro spostamenti in occasione della manifestazione sportiva che durerà una settimana. Da CUPRA Born, primo modello 100% elettrico, a CUPRA Formentor tra cui anche la versione più esclusiva, VZ5 Taiga Grey, passando dalla iconica hot hatchback CUPRA Leon, che sfoggia una nuova gamma motori, saranno le vetture ufficiali dell’evento, spostandosi per le strade e i luoghi più iconici di Milano.

Al CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 il Cocktail Party & Dinner Gala del Milano Premier Padel P1 La serata del 6 dicembre, il CUPRA Garage Milano, il nuovo spazio del brand nel cuore della capitale milanese, sarà la sede di un esclusivo evento organizzato da NSA Group, a cui parteciperanno i giganti del padel internazionale, arrivati a Milano per l’appuntamento conclusivo del torneo, insieme agli sponsor ufficiali della manifestazione sportiva e la stampa.

