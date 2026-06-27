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Croazia-Ghana, ‘blocco’ in fuorigioco ma gol di Luckassen è valido: la decisione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il Ghana in gol contro la Croazia con un’azione ‘da basket’ e per il Var la rete è valida nonostante un blocco in fuorigioco. La selezione africana al 73′ realizza l’1-1 con Luckassen, abile a inserirsi sulla punizione calciata dalla trequarti: tocco di sinistro da 2 passi e palla in rete. La Croazia protesta per la posizione di fuorigioco di Sibo, che parte in evidente offside e pur non intervenendo sul pallone ha un ruolo nell’azione: il numero 8, infatti, piazza un ‘blocco’ cestistico su Perisic, che non può partecipare alla manovra difensiva. L’arbitro Fischer, richiamato davanti al monitor, esamina le immagini. L’intervento di Sibo è evidente, ma viene giudicato sostanzialmente ininfluente: Perisic non sarebbe stato in grado di marcare Luckassen, il gol è valido. 

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