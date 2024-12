Cristina Parodi, cosa fa oggi la giornalista e conduttrice dopo l’addio alla tv: nuovo lavoro per lei

Cosa fa Cristina Parodi oggi? la giornalista e conduttrice è sempre molto occupata dopo l’addio alla tv: nuovo lavoro per lei

Cristina Parodi, volto noto e amato della televisione italiana, ha intrapreso un nuovo cammino professionale dopo aver salutato il mondo dello spettacolo che l’ha vista protagonista per anni. La sua carriera in televisione è stata lunga e ricca di successi: dal Tg5 a Verissimo, fino ai programmi di punta della Rai. Ma cosa fa oggi Cristina Parodi?

Nata ad Alessandria il 3 novembre 1964, Cristina ha quasi raggiunto i 60 anni con una vita piena di soddisfazioni professionali e personali. Sposata dal 1º ottobre 1995 con Giorgio Gori, ex direttore di Canale 5 e attuale sindaco di Bergamo impegnato in politica, Cristina ha costruito una famiglia meravigliosa. I loro tre figli – Benedetta, Alessandro e Angelica – hanno seguito passioni diverse che spaziano dalla cucina alla musica.

La carriera televisiva di Cristina Parodi è stata caratterizzata da eleganza e competenza. Dopo gli esordi negli anni Ottanta con emittenti locali come TelePiccolo e Telereporter, nel 1990 approda a Mediaset dove diventa uno dei volti più noti del TG5. Successivamente si dedica al programma Verissimo per poi tornare al telegiornale ed espandere la sua presenza televisiva anche su Rai Uno.

Crida: il marchio di moda fondato da Cristina Parodi

Tuttavia, dopo anni sotto i riflettori, Cristina decide di prendersi una pausa dalla televisione per esplorare nuovi orizzonti professionali. Oggi si dedica al mondo dell’abbigliamento insieme all’amica Daniela Palazzi. Hanno fondato insieme il marchio Crida (dalle sillabe iniziali dei loro nomi), entrando così nel settore della moda con entusiasmo ed energia rinnovati.

Il brand Crida propone collezioni che rispecchiano lo stile elegante ma accessibile che ha sempre contraddistinto la Parodi anche in televisione. Disponibili sia online sia nelle boutique selezionate sul territorio italiano ed estero, le creazioni del marchio stanno conquistando un pubblico vasto grazie alla qualità dei materiali utilizzati e all’originalità dei design.

In un’intervista recente l’ex giornalista ha espresso il suo desiderio di dedicarsi completamente a questa nuova avventura imprenditoriale senza escludere un possibile ritorno in televisione in futuro magari con un programma legato al mondo della moda. La scelta di cambiare vita professionale non è comune tra i personaggi noti del piccolo schermo ma Cristina Parodi sembra aver trovato nella moda una nuova passione capace di stimolarla tanto quanto il giornalismo televisivo.

Curiosamente prima della sua carriera televisiva aveva intrapreso quella agonistica come tennista dimostrando fin da giovane una grande determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati; caratteristica che sicuramente le sta servendo anche nella sua nuova veste imprenditoriale. Inoltre non tutti sanno che durante la sua gioventù si è trasferita a Milano dove si è laureata in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore; esperienza formativa importante che le ha permesso poi di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide professionali future.

Un altro aneddoto poco noto riguarda l’incontro privato avuto con la principessa Diana durante un convengo a Rimini; momento indimenticabile per la giornalista che testimonia ulteriormente quanto variegata sia stata fino ad ora la vita dell’ex conduttrice televisiva ora stilista emergente nel panorama italiano ed internazionale della moda.