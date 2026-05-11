Cristalfarma prosegue gli investimenti sui suoi integratori avanzati e rafforza quelli sul vertical

(Adnkronos) – Cristalfarma, azienda italiana nota per lo spirito innovativo e le soluzioni all’avanguardia,pioniera dal 2022 nell’impiego di attivi provenienti da colture in vertical farming nei propri integratori avanzati, annuncia il lancio di un ulteriore nuovo progetto di ricerca dedicato allo sviluppo e alla coltivazione in ambienti controllati di funghi medicinali ed alghe ad uso salutistico umano.

Cristalfarma vanta già una solida esperienza in questo approccio, avendo sviluppato – prima nel settore -, in collaborazione con Cultipharm, 14 protocolli di coltivazione in vertical farming, tra il 2022 e oggi che hanno permesso all’azienda di acquisire competenze tecniche e scientifiche uniche nel panorama italiano. Questo nuovo programma rappresenta la naturale evoluzione di un percorso di innovazione continua, con l’obiettivo di ampliare il portfolio di specie coltivate e ottimizzare ulteriormente la qualità, la riproducibilità e la tracciabilità dei processi produttivi in un percorso di sostenibilità ambientale.

Fin dal momento in cui i botanici prodotti in vertical farming sono stati utilizzati negli integratori di Cristalfarma, il termine “integratori avanzati” ha caratterizzato e distinto i prodotti dell’azienda milanese. Funghi medicinali ed alghe ad uso salutistico al centro della ricerca sul benessere. I due progetti si concentrano su specie fungine ed alghe riconosciute dalla letteratura scientifica internazionale e di alto interesse salutistico per le loro proprietà benefiche sull’organismo umano. La coltivazione in ambienti controllati consente di mantenere standard qualitativi elevati e riproducibili, minimizzando le variabili ambientali e assicurando una costante standardizzazione nella concentrazione e nel profilo dei principi attivi.

Un modello produttivo sostenibile e all’avanguardia La metodologia del vertical farming adottata da Cristalfarma permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche, eliminare l’impiego di pesticidi e garantire produzioni indipendenti dalla stagionalità. I 14 protocolli già validati costituiscono una base scientifica consolidata su cui il nuovo programma di ricerca si innesta, con l’obiettivo di sviluppare ulteriori formulazioni destinate all’integrazione alimentare e ai prodotti per il benessere.

“Questo nuovo progetto rappresenta per noi un ulteriore passo a conferma della scelta di estrema ed avanzata qualità intrapresa anni fa”, ha dichiarato Cristina Del Bono, CEO di Cristalfarma. “Dal 2022 abbiamo investito con determinazione nella ricerca applicata al vertical farming e i 14 protocolli sviluppati sono la dimostrazione concreta della nostra capacità di tradurre la scienza in soluzioni reali per la salute delle persone. Oggi alziamo ulteriormente l’asticella.”

“Grazie alla collaborazione con Cristalfarma, che con visione pionieristica ci contattò nel 2021 per sviluppare attivi da impiegare nei propri integratori, e alla sua passione per l’alta qualità, l’attenzione ai dettagli e la sostenibilità, abbiamo potuto sviluppare insieme negli anni progetti di ricerca e ottimizzazione coltiva ottenendo risultati di eccellenza nel campo dei botanicals che oggi sono il cuore degli integratori avanzati dell’azienda stessa. Cristalfarma rappresenta oggi l’azienda europea con il maggior numero di protocolli coltivi in CEA (alghe, botanici e funghi) sviluppati in esclusiva assieme a noi e credo anche in senso assoluto tra le aziende del settore” ha aggiunto Alessandro Algeri, Amministratore Delegato di Cultipharm, società partner di Cristalfarma dal 2022

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