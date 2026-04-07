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Crema, accoltellato e preso a sprangate in strada: 20enne muore in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato aggredito in strada nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. I fatti risalgono alle 22.30 di ieri sera. La vittima è un cittadino egiziano, che sarebbe stato colpito con arma da taglio e poi preso a calci e sprangate.  

Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul posto, oltre ai carabinieri di Crema, è arrivato anche l’elisoccorso diretto all’ospedale Maggiore, dove il giovane è morto. 

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