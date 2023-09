Cose che cambiano, il nuovo singolo di Max Deste

Il nuovo singolo “Cose che cambiano” di Max Deste è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22.09.2023. Questo brano anticipa l’uscita dell’album “Omaggio al poeta” (3 novembre), colonna sonora del romanzo in versi “Lasciare andare” (2024). Si tratta dunque di un progetto artistico ad ampio respiro in cui parole, musiche e immagini video si corrispondono. Con queste reti di analogie e di allusioni simboliche l’autore mette così in scena la sua personale “poetica del cambiamento”, prefigurando la “Fine della fantascienza” e l’avvento della singolarità.

Nello specifico, questo singolo parla dell’entrata in una nuova fase della vita, in particolare in quella adolescenziale, che da sempre affascina e disorienta non solo i ragazzi stessi, ma anche gli adulti. Più in generale, anche questa canzone parla del cambiamento più grande e radicale che vede l’attuale Homo sapiens trasformarsi in una nuova specie, l’Homo technologicus, un ibrido tra uomo e macchina. Dopo 35 000 anni, l’umanità stessa è dunque rimessa in discussione di fronte al nuovo salto evolutivo. Dedicato a tutte quelle persone che in questo momento di confusione generale si trovano in grande difficoltà.

Genere: pop d’autore, electro pop, pop rock

Biografia

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna, ricercatore per il FNS, attualmente vive nel Canton Ticino, dove è anche insegnante di scuola media, docente di pratica professionale e istruttore di meditazione. Si esibisce dal vivo proponendo oltre ai suoi brani originali, anche una ricca scaletta di successi italiani e internazionali arrangiati in una versione “One man band”.

Official video

YouTube:

https://youtu.be/Xpp91qJN3QY?si=xlCdFe9QiCHj3GtV

YouTubeMusic: https://music.youtube.com/channel/UCPM2pCK7P9K2jWQKouS83zA?si=hksU2bU- eDSMAM-D

Dati tecnici

ISRC: usl4q2307143

UPC:

Track Length: 02:58

Canali Streaming

Apple Music:

https://music.apple.com/us/artist/max-deste/1377295767

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/6EFyzAq4QixzQOAUnV1E9P

Contatti:

Mail: mdestefa1@me.com;

Sito: www.maxdestefanis.ch; Cell.: 0041 76 594 22 84

Social:

Facebook: Max Deste

Instagram: #maxdestemusic

TikTok: @maxdeste

Linkedln: Max Deste

Discografia:

. Omaggio al poeta (album, 2023)

. Cose che cambiano (singolo, 2023)

. The clouds appear so dark (singolo, 2022)

. Innesca la felicità (singolo, 2021)

. Antidoto 21 (album, 2021)

. Ho fiducia in te (singolo, 2021)

. Qualcosa di magico (singolo, 2020)

. Dolce far niente (singolo, 2020)

. Chiaroscuro (singolo, 2019)

. Ok Silenzio (album, 2018)

. Dove finisce il giorno (singolo, 2018)

. Ancora estate (singolo, 2018)

. Danzare tra le nuvole (singolo, 2018)

. Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017-2018)

. Show Surprise (reading musicale live, 2013-15)

. Il tuo cigno è morto (album, 2013)

. Neverdie (album, 2013)

. We are the same (singolo, 2013)

. Corpi violati (singolo, 2013)

. Rumore primo (colonna sonora della trilogia teatrale “Le metamorfosi”, 2011) . Solitaire (album, 2009)

. Borderline (album, 2008)