Cosa mangiano i gamer italiani: abitudini e cambiamenti

Un sondaggio effettuato da pollfish.com su 800 giocatori di gaming che risiedono nel nostro paese ci ha aiutato a capire meglio cosa mangiano i gamer e quante volte giocano in un mese.

Le abitudini alimentari gamer possono essere un argomento molto interessante, soprattutto se si fa il confronto tra le abitudini prima del Covid e quelle successive. In questo sondaggio pubblicato online, sono stati 800 i gamer consultati per avere informazioni maggiori sul consumo di cibo e su quanto si giochi, mediamente, in un mese. Gli intervistati sono stati così divisi: il 45,13% donne (369) e il 54,84% maschi (439).

L’età dei giocatori varia dai 16 a un’età più grande, circa 54 anni. Le fasce più preponderanti, comunque, sono quelle più giovani, cioè il 20,75% che va da 18 a 24 anni, il 23,25% che va dai 25 ai 34 anni e il 22,75% che va dai 35 ai 44 anni. Le domande hanno interessato sia il tempo passato, durante la settimana, a giocare; quale console, o altro device, sia il preferito e quanto si mangi e come, specie dopo il Coronavirus.

Quanto un gamer gioca e quanto regolarmente?

Considerato come minimo che si giochi una volta al mese, gli intervistati hanno risposto sì al 100%, quindi almeno un giorno in un mese intero il gamer si trova davanti al device a giocare. Abbiamo, dunque, a che fare con giocatori abituali suddivisi così: il 17,63% (141 persone) gioca al massimo una volta a settimana, il 22,13% (177 persone) gioca 1 o 2 volte a settimana, il 26% (208 persone) gioca 2 o 4 volte a settimana mentre il 34,25% (274 persone) gioca almeno 4 volte a settimana.

Alla domanda successiva sulla durata di una sessione di gioco gli intervistati hanno così risposto: il 22,75% (182 persone) gioca poco, meno di un’ora, il 40,63% (325 persone) gioca da 1 a 2 ore, il 28% (224 persone) gioca da 2 a 4 ore.

Quale device viene preferito per giocare?

Il device preferito per giocare vede la vittoria netta del pc con il 32,63% mentre il 13,75% sceglie la PS5 e il 4,38% la Xbox One. Il marketing mondiale della PS5, quindi, nonostante tutto, non ha fatto crollare il pc come si sarebbe potuto immaginare. Il computer di casa resta, dunque, il preferito dei gamer che, in molti casi, assemblano il device come meglio credono, inserendo pezzi di altri pc per rendere il case più performante. D’altronde, parliamo di un settore che non conosce crisi.

E i videogiochi preferiti?

FIFA resta il videogioco preferito, seguito da Minecraft e Call of Duty. Tre tipi di giochi molto differenti, uno sportivo, un sandbox e uno sparatutto. Anche gli altri giochi citati sono tutti molto diversi: si passa da Super Mario a Fortnite, da The Sims ai Pokémon passando per Candy Crush.

Abitudini alimentari: cosa mangiano i gamer?

I gamer che amano mangiare qualcosa mentre giocano sono il 57,38%. Alcuni mangiano perché hanno fame, altri mangiano per noia, altri ancora mangiano per concentrarsi meglio. Quelli che non mangiano pensano che mangiare distragga, non ne hanno voglia o non hanno fame. Alla domanda sul cambiamento delle abitudini legato alla pandemia, il 73,77% non si sente cambiato ma se ci sono stati dei cambiamenti sono legati all’uso delle app per il delivery, al mangiare meglio o anche al mangiare in più.

Per la spesa, poi, i risultati sono estramente diversi: c’è chi spende pochissimo, chi spende tanto, chi spende gli stessi soldi. Chi ha speso di meno o lo ha fatto per dieta o per risparmiare.