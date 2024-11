Cosa faceva Angelo Madonia a Ballando con le stelle prima dell’addio: parla Rossella Erra

Rossella Erra svela cosa faceva Angelo Madonia a Ballando con le stelle prima di essere allontanato dal programma.

La scelta della Rai di allontanare Angelo Madonia da Ballando con le stelle continua a far discutere. Dopo un vivace scambio di opinioni con Selvaggia Lucarelli, il maestro aveva lasciato lo studio nel corso della puntata trasmessa il 23 novembre 2024. Poche ore dopo, la Rai ha annunciato la fine della collaborazione con Madonia che è stato sostituito da Samuel Peron, chiamato in corsa dallo staff di Milly Carlucci per affiancare Federica Pellegrini nel corso delle ultime puntate.

Sull’addio di Angelo Madonia a Ballando con le stelle si sono pronunciati diversi protagonisti di Ballando come la stessa Federica Pellegrini e Alberto Matano, giudice a bordo pista. Stavolta, tuttavia, a svelare nuovi retroscena su quanto accaduto a Madonia è Rossella Erra che, insieme a Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, forma la giuria popolare.

Le parole di Rossella Erra su Angelo Madonia

Ai microfoni di Fanpage, Rossella Erra ha svelato un retroscena su quanto accaduto a Ballando con le stelle 2024 durante la permanenza di Angelo Madonia. la Erra ha espresso il proprio dispiacere per quanto vissuto da Federica Pellegrini. “Vedere Federica Pellegrini in una situazione che non riguardava il ballo, ma riguardava una situazione privata del suo maestro, mi ha fatto male“, le parole di Rossella.

“È stato chiaro l’imbarazzo di Federica. Lei si è fatta indietro, ha fatto proprio due passetti indietro e ha lasciato parlare lui, in quello che a me è sembrato un comunicato stampa suo, qualcosa che non c’entrava niente con il ballo. È stata una scena molto fastidiosa con lei che ha fatto il porta-microfono del suo maestro. Lui glielo lasciava, poi Selvaggia replicava e lui se lo riprendeva. Quello che è successo ha rovinato la magia del tango, ha rovinato tutto il lavoro fatto in questi mesi e in questa settimana, vanificando la bellezza di una coppia che sapeva ballare”. […]”, ha aggiunto la Erra.

Una situazione particolare, dunque, quella vissuta da Federica Pellegrini che, nella puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 30 novembre, ballerà con Samuel Peron. Sul ritorno di uno dei maestri storici di Ballando, Rossella Erra ha dichiarato di essere molto felice volendogli bene come persona e come professionista.