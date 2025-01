Cosa fa e quanto guadagna un Interior Designer: le prospettive di lavoro da tenere a mente

Sai davvero cosa fa un interior designer e quanto può guadagnare chi fa questa professione? La figura è richiesta in molti ambiti, chi vuole cambiare vita può pensare se fa al caso suo.

I tempi cambiano, per questo è naturale che possano esserci esigenze diverse anche in ambito professionale, non sempre così negative. È anche per questo che possono via via diffondersi lavori a cui prima non avremmo nemmeno lontanamente pensato, ma che possono diventare sempre più ricercate e interessanti, come è il caso dell’interior designer.

Si tratta di una figura che opera sia nell’ambito dell’architettura, sia del design, cercando di non limitarsi esclusivamente alla progettazione di un immobile, ma dando qualcosa in più, che potrebbe essere apprezzato dai clienti, che si sentono supportati a 360 gradi.

A lui viene dato il compito di progettare gli spazi interni di ogni spazio interno, quindi non solo una casa, ma anche ristoranti, negozi, studi, uffici e hotel, compresi gli oggetti che sono presenti. Usufruire il suo supporto può essere davvero importante, chi sceglie di servirsi di un professionista di questo tipo, è importante infatti stringere un rapporto il più possibile stretto, così da sapere soddisfare appieno ogni bisogno.

Perché è utile un interior designer e quanto guadagna

Non è forse eccessivo definire l’interior designer più completo rispetto a un architetto. I suoi compiti sono infatti diversi: è necessario che sia creativo, così da saper come valorizzare al meglio gli spazi, ma anche che sappia organizzare al meglio il lavoro, visto che deve coniugare il budget a disposizione con il desiderio del cliente in merito alla gestione degli ambienti. Non devono ovviamente mancare anche le capacità comunicative, utili per esprimere al meglio idee e progetti,

Chi ha bisogno della sua professionalità potrebbe trovarne uno in uno studio di architettura, ma anche in imprese di costruzione o negozi di arredamento, sia proprio sia insieme ad altri soci. Chi desidera farne un lavoro dovrebbe avere una laurea triennale in architettura ed una successiva specializzazione biennale in architettura di interni. In alternativa, potrebbe andare bene anche un corso triennale di design di interni, seguito eventualmente da una laurea magistrale nello stesso indirizzo. Qualora si volesse evitare la laurea specialistica, è possibile sostituirla con un Master in Interior Design.

Avere un’ottima capacità di ascolto risulta essere determinante, il suo lavoro, infatti, inizia con la presa di coscienza dei bisogni che vengono espressi dal cliente, per poi fare il possibile per soddisfarli. A differenza dell’architetto d’interni, che deve pianificare e progettare gli spazi interni, l’interior designer può effettuare una serie di interventi che possono modificare lo spazio senza intervenire sulle strutture.

È possibile inoltre focalizzarsi su un determinato settore, così da diventare richiesto da una certa nicchia di clienti. Tra i più richiesti recentemente c’è l’Environmental Interior Designer, che propone ambienti capaci di coniugare la bellezza estetica con soluzioni ecologiche. L’Interior Designer per l’hospitality è invece specializzato nel settore turistico e alberghiero, cercando di coniugare comfort e praticità.

Per quanto riguarda gli stipendi, esperienza e datore di lavoro possono incidere, in genere si arrivano a superare i 19 mila euro l’anno.