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Corruzione al comune di Reggio Calabria, 4 misure cautelari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’Ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro soggetti, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni. Si tratta di due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di
sequestro.

foto: screenshot video Polizia di Stato

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
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