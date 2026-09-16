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Contratti, Rizzetto: “Salari, bilateralità e revisione dei prezzi sono priorità”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Trattiamo un tema di fondamentale importanza. Abbiamo capito e sappiamo che ci sono migliaia e migliaia di lavoratori in questo ambito, un comparto che sta crescendo e che, insieme alla crescita, deve anche cercare di garantire le migliori condizioni di lavoro”. Lo ha detto Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, intervenendo alla quinta edizione di “Immense 2026 – Grande Ristorazione, Cibo Pubblico”, promossa da Anir Confindustria all’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. 

Rizzetto ha sottolineato in particolare il tema dei salari e del ruolo della contrattazione. “Parliamo di salari e quindi inevitabilmente devo riferirmi a quanto fu decretato in seno al Decreto 1° maggio. Quindi grande importanza alla contrattazione, grandissima importanza alla bilateralità – ha detto – Questo è un ambito che merita una bilateralità assolutamente forte”, ha aggiunto il presidente della Commissione Lavoro della Camera, evidenziando la necessità di rafforzare gli strumenti di confronto e collaborazione nel settore della Grande Ristorazione. Un altro punto centrale riguarda la revisione dei prezzi nei contratti. “Rispetto a tutto il tema della revisione dei prezzi, sappiamo che è qualcosa di assolutamente necessario. Ci stiamo mettendo le mani e dobbiamo capire come mettere a terra esattamente questo consesso con un ambito altrettanto importante”. 

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