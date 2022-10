Conto alla rovescia per il Derby del Sole

Il tanto atteso derby del Sole tra Roma e Napoli sta per giocarsi. L’Olimpico della capitale ospiterà due tra le migliori squadre della stagione di serie A.

Da una parte la Roma che non vuole mollare e continuare la scalata verso la zona Champions; dall’altra un Napoli che con l’ex allenatore di turno, Luciano Spalletti, vuole restare in vetta alla classifica.

Il derby del Sole promette spettacolo in una cornice come quella dell’Olimpico che domenica 23 ottobre alle ore 20,45 vedrà i giallorossi dover affrontare la miglior squadra del campionato.

Victor Oshimen, Hirving Lozano, Giovanni Simeone e Matteo Poltano dovranno accompagnare il georgiano Khvicha Kvaratskhelia alla ricerca del gol contro una difesa giallorossa che sarà costretta a fare muro ad ogni incursione avversaria.

Fondamentale sarà quindi non solo la concentrazione, ma anche la velocità nell’eseguire correttamente i passaggi per i ragazzi di Mourinho che dovranno far passare la sfera tra le gambe dei difensori azzurri come Kim Min-jae, Juan Jesus, Mário Rui e il capitano Giovanni Di Lorenzo, leader del team partenopeo.

Lorenzo Pellegrini e compagni non giocheranno affatto un match semplice, anzi i tifosi che accorreranno allo stadio dovranno aspettarsi insidie e sofferenze ad ogni azione e importante sarà il supporto lanciato dalla Curva Sud verso i propri beniamini.

Roma-Napoli è storicamente una gara molto sentita tra le due squadre, rivalità nata dopo la rottura del gemellaggio delle rispettive tifoserie, il 25 ottobre 1987 in una sfida in cui il risultato finale terminò proprio a Roma per 1-1 con il vantaggio siglato dal romanista Roberto Pruzzo al 46’ e il pareggio napoletano di Giovanni Francini al minuto 67.

Ora però Roma e Napoli avranno a che fare con una situazione molto delicata: la difesa della parte alta della classifica dl massimo campionato. Fondamentale saranno anche le incursioni degli attaccanti Tammy Abraham e Paulo Dybala per la Roma, magari anche con le spinte dal centrocampo dettate da capitan Pellegrini.

Appuntamento all’Olimipico e sul canale televisivo di Dazn per un derby tutto da vivere da entrambe le parti. A vincere sarà chi riuscirà a sprecare meno occasioni sotto porta, dato che la Roma soprattutto no dovrà sottovalutare.

