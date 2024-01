Continuano gli incentivi Jeep anche questo week end

(Adnkronos) – Gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 gennaio e questo sarà l’occasione per conosce e più da vicino la tecnologia e-Hybrid di Jeep come il SUV 4xe Plug-In Hybrid e la Jeep Avenger.



Jeep questo mese offre interessanti incentivi che permettono, su tutti i SUV della marca, di scegliere qualsiasi motorizzazione (elettrica, termica o ibrida) versando la medesima rata su tutte le versioni. Parlando di tecnologia sostenibile e quindi di motorizzazioni il motore ibrido e-Hybrid di cui sono dotate Renegade e Compass garantisce un’esperienza di guida ibrida versatile e rilassante e offre 130 CV e 240 Nm di coppia massima, abbinati a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. In alternativa Jeep Avenger è dotata di un sistema di propulsione elettrico di nuova generazione che unisce un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. La nuova Avenger offre un propulsore elettrico da 400 Volt che fornisce ben 115 kW, corrispondenti a 156 cavalli, e 260 Nm di coppia massima. La nuova batteria da 54 kWh, anch’essa prodotta da Stellantis, offre invece un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

