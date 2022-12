Consumatori: dal palco di Fiuggi il presidente Codacons attacca legami tra associazioni, sindacati e politica

Dal palco di Fiuggi, dove è in corso la XX Sessione Programmatica del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) dal titolo «Sessant’anni di iniziative a tutela dei consumatori nelle Regioni, in Italia, in Europa», il presidente Codacons, Carlo Rienzi, ha lanciato un “j’accuse” al mondo del consumerismo italiano.

“Il primo problema che attanaglia il mondo delle associazioni dei consumatori è quello degli iscritti, il cui numero minimo viene imposto dal Ministero dello sviluppo economico ma che non sempre risulta veritiero – ha spiegato Rienzi – La verità è che la rappresentanza non è data dal numero – spesso fittizio – di cittadini iscritti alle associazioni, ma dal consenso, che proviene direttamente dagli utenti, dai mass media e dai nuovi strumenti come i social network”.

Rienzi ha poi criticato i legami troppo stretti tra associazioni dei consumatori, sindacati e mondo della politica, che rischiano di creare conflitti di interessi tra utenti e lavoratori e possono portare a decisioni non nell’interesse dei cittadini.

In particolare il presidente Codacons ha sollevato il caso delle ADR (Alternative Dispute Resolution) avviate da Ryanair assieme all’associazione per risolvere in modo veloce le controversie tra passeggeri e compagnia aerea, bloccate da un ricorso di Federconsumatori su cui pesa il sospetto di rapporti con funzionari del Mise e componenti dell’Antitrust coinvolti nella decisione contro Ryanair. Un ricorso, mosso da invidie e risentimenti personali, che ha finito per danneggiare milioni di passeggeri italiani che ogni anno volano con la compagnia irlandese, riducendo i loro diritti – ha concluso Rienzi.

