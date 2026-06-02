Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Consumano ‘miele da sballo’, tre giovani in ospedale: 17enne in rianimazione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Consumano “miele da sballo” e finiscono in ospedale: un minorenne in rianimazione. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano (Napoli) sono intervenuti all’Ospedale di Frattamaggiore. Poco prima tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni erano arrivati nel pronto soccorso in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente. Il più piccolo dei tre era anche in grave crisi respiratoria. Da una prima ricostruzione pare che i 3 – dopo essersi riuniti a casa del minore – abbiano consumato ciò che in rete viene chiamato “miele da sballo”.  

La nota droga wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I ragazzi ne avrebbero assaggiato molto poca, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male. I genitori del minorenne erano in casa e hanno immediatamente chiamato il 118. Il vasetto con all’interno lo stupefacente gelatinoso è stato fornito ai carabinieri direttamente dal padre del 17enne. Dai primi accertamenti speditivi il contenuto del barattolo – sequestrato – è risultato positivo ai cannabinoidi. I ragazzi di 19 e 22 anni sono in stato di choc ma fortunatamente già dimessi mentre il minorenne è stato trasferito presso il reparto rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dinamo Kiev-Lazio, Baroni “L’Europa League è un obiettivo”

24 Settembre 2024

Da giovedì 12 luglio sport gratis a piazza Vittorio con il Coni Lazio

10 Luglio 2018

Gaza, orrore in ospedale: neonati morti in stato di decomposizione

8 Dicembre 2023

Sanremo 2024, gli agricoltori in attesa sul lungomare: “Contatti con la Rai”

7 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno