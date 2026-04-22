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Consiglio dei Ministri nomina cinque nuovi sottosegretari

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi ha Palazzo Chigi, ha nominato cinque nuovi sottosegretari. Si tratta di Alberto Balboni (FdI) al ministero della Giustizia, di Giampiero Cannella (FdI) alla Cultura, Paolo Barelli (Forza Italia) ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri (Noi Moderati) al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e Mara Bizzotto (Lega) alle Imprese e al Made in Italy.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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