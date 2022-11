Si è conclusa la quattordicesima giornata di serie A con le due ultime partite, Verona-Juventus e Lazio-Monza

Il Napoli ha superato l’Empoli in casa 2-0 con enorme fatica. Il Napoli fino al gol nella ripresa non è riuscito quasi ma a tirare in porta mentre l’Empoli era andato vicino al gol più di una volta. Solo un’incomprensibile quanto generosissima decisione arbitrale che decreta un rigore per i partenopei per una caduta neanche molto ben simulata di Osimenh. Solo un rigore quindi ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio.

Poco prima, per seconda seconda ammonizione si fa espellere Luperto (giocatore in prestito dal Napoli) agevolando così i padroni di casa. Un Napoli comunque brutto e palesemente inconcludente.

Una sorpresa incredibile è venuta da Cremona dove la Cremonese ha fermato sullo 0-0 un pessimo Milan che aveva l’opportunità di non perdere terreno dalla capolista e invece ha gettato alle ortiche un’occasione più unica che rara.

Anche l’Udiense a Spezia pareggia 1-1 perdendo anche lei altro terreno, ma ancora più sorprendenti sono i risultati provenienti da Reggio Emilia e Lecce.

Il Sassuolo rimedia un pareggio casalingo contro la Roma che si era portata in vantaggio a 10 minuti dal termine con un bel colpo di testa di Abrham ma poi, dopo soli 5 minuti, Andrea Pinamonti con un anticipo di esterno destro in area di rigore che raccoglie un traversone rasoterra di Laurientè e insacca sul primo palo anticipando e bruciando la difesa della Roma, qui incolpevole Rui Patricio.

Ma la sorpresa più grande viene da Lecce dove i padroni di casa sconfiggono i bergamaschi per 2-1. Doppietta in 2 minuti nel primo tempo di Baschirotto al 28mo e Di Francesco al 29mo. Un 1-2 che stordisce un’Atalanta palesemente confusa e sotto tono. Solo allo scadere del primo tempo Zapata accorcia le distante. Non accade nulla nella ripresa e così l’Atalanta perde una ghiottissima occasione per restare in scia nella zona alta della classifica.

Invece l’Inter si riprende e travolge 6-1 in casa il Bologna dopo essere andata sotto con il gol di Lykogiannis . Poi una cascata di gol nerazzurri con gold di Dzeko, doppietta di Di Marco, Lautaro, Calhanoglu e Gosens che siglano un risultato tennistico.

Il Torino batte in casa la Sampdoria 2-0 con un gol per tempo. Radonjic al 29mo e Vlasic al 59mo spingono così i liguri sempre più vicini al baratro e se il campionato finisse oggi, la Sampdoria andrebbe in serie B. Il Torino invece si colloca in una comoda e tranquilla posizione di metà classifica al nono posto.

La Fiorentina supera tra le mura amiche la Salernitana per 2-1 ma entrambe le squadre navigano comunque in posizioni tranquille

Le ultime gare della giornata sono state Verona-Juventus e Lazio-Monza. I bianconeri sono passati al Bentegodi con un gol di Kean al minuto 60 che a tu per tu con Montipò, ma grazie anche a una doppia deviazione, porta in vantaggio i bianconeri che però hanno sofferto per tutta la partita e dominati dal Verona in lungo e in largo, ma si trattava di una vittoria fondamentale (la quinta consecutiva) per restare in area Champions. La Juventus perde anche Locatelli per un affaticamento all’adduttore e Alex Sandro per espulsione. I due giocatori non saranno quindi a disposizione contro i biancocelesti-

La Lazio all’olimpico mette sotto il Monza con un gol del giovanissimo Luka Romero al 68mo, ma anche qui la

Lazio non è stata affatto spumeggiante ma tanto è bastato per raggiungere il Milan al secondo posto e tenere la Juventus alle spalle ma in attesa di domenica sera dove a Torino ci sarà proprio il big match tra Juventus e Lazio.

Si è conclusa la quattordicesima giornata di serie A e ne manca ancora un’altra prima della lunga sosta per i mondiali dove purtroppo gli italiani saranno solo spettatori.

