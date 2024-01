Conad richiama i suoi cornetti, ecco i lotti da restituire

(Adnkronos) – La Conad richiama i suoi cornetti in diversi gusti e lo fa attraverso una nota ufficiale sul sito nella quale si invitano i clienti, qualora fossero in possesso delle confezioni interessate, a riportarle nei punti vendita. Il richiamo, spiega la società, arriva "a seguito di segnalazione di presenza materiale estraneo adeso alla superficie del prodotto". Conad informa quindi i clienti del richiamo dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: – Cornetti albicocca 300g EAN 8003170046160 – Cornetti classici 240g EAN 8003170004153 – Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177 – Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433 prodotto per Conad da: FBF S.P.A. "Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato", conclude la nota di Conad soc. coop. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

