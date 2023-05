Con Hertz la mobilità elettrificata diventa un’E-Xperience semplicemente unica

Hertz Italia lancia ufficialmente il noleggio EV accompagnato da servizi e soluzioni che rendono semplice viaggiare in elettrico. Un’E-Xperience unica e senza pensieri. Dalla prenotazione alla restituzione del veicolo, un percorso facile, informato e senza preoccupazioni. La semplicità di ricaricare attraverso un token in dotazione al ritiro dell’auto (key-fob), senza necessità di registrazioni o carte di pagamento. Nei 105 anni della sua storia Hertz ha abbracciato cambiamenti significativi, con lo sguardo sempre attento all’innovazione e alla tecnologia, due chiavi strategiche che posizionano l’azienda come leader e innovatore. Al centro dello sviluppo della mobilità, della rivoluzione automotive e del turismo continuo, i trend che Hertz considera i tre pilastri cardine del momento, Hertz è consapevole della necessità di accompagnare gli Ospiti in un percorso nuovo, offrendo servizi ad hoc e una flotta crescente di auto e furgoni elettrificati. Oggi già due noleggi su tre presentano le caratteristiche per essere elettrici. L’offerta elettrica Hertz include anche alcuni dei modelli di Selezione Italia, il gruppo di auto speciali con cui Hertz celebra lo stile italiano.

Hertz presenta E-Xperience, una soluzione che rende il noleggio di veicoli elettrificati un’esperienza estremamente semplice e senza pensieri.

La diffusione di veicoli elettrici in Italia è ancora frenata dalla resistenza di alcune persone che vedono in questa rivoluzione della mobilità alcune difficoltà da attribuire soprattutto alla complessità del tema. Sicuramente è necessaria una conoscenza più profonda che non può prescindere dalla prova dei veicoli che adottano le nuove tecnologie. La guida in condizioni reali consente di apprezzarne il grande comfort, la silenziosità, le prestazioni e i vantaggi legati soprattutto alla libertà di circolazione nelle zone in cui il traffico veicolare spesso è interdetto.

Hertz consapevole di queste resistenze ha introdotto nella flotta una gamma di veicoli elettrici per farsi promotrice del cambiamento e contribuire alla conoscenza delle nuove soluzioni elettrificate attraverso l’esperienza di guida reale.

Quale migliore opportunità, per testare i vantaggi delle auto elettriche, che provarle nell’utilizzo quotidiano. Solo attraverso la conoscenza è possibile valutare a fondo questa tecnologia innovativa e apprezzarne i vantaggi e la semplicità di utilizzo anche al momento della ricarica. Hertz infatti al momento del ritiro dell’auto fornisce un token (key-fob) che abilita l’accesso alle colonnine di ricarica pubblica senza la necessità di registrazioni o carte di pagamento.

Nei suoi centocinque anni di storia Hertz ha sempre guardato con interesse all’innovazione e ha abbracciato cambiamenti significativi che hanno accompagnato i suoi Ospiti nel percorso di sviluppo della mobilità che richiede oggi soluzioni sempre più flessibili.

Sono dunque lo Sviluppo della mobilità, la Rivoluzione del settore automotive e il Turismo continuo, i trend che stanno caratterizzando il nostro tempo. Hertz ha identificato in questi trend gli elementi cardine del nuovo modo di spostarsi, un’esperienza molto diversa rispetto al passato e vi si posizione come leader e innovatore.

Hertz nell’osservare l’evoluzione in atto ha prestato particolare attenzione a ciò che sta avvenendo nel turismo e ha identificato con Turismo continuo il terzo dei trend sopracitati. Una vera e propria crescita che possiamo registrare a partire dalla pandemia e che si presenta fuori dei canoni standard. Ad esempio, con la presenza nelle città d’arte anche fuori stagione. Non più solo nei mesi che storicamente abbiamo conosciuto come periodi di vacanza: agosto per gli italiani, o luglio per i tedeschi. Questo fenomeno sta facendo registrare nuove opportunità di turismo.

Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato: “La mobilità ha spostato l’asse verso l’innovazione, portando nell’industria dell’auto una vera e propria rivoluzione. Negli ultimi cinque anni questo fenomeno ha avuto una notevole accelerazione proprio con la mobilità elettrica. Un ulteriore cambiamento anche per Hertz. Siamo ben consapevoli dell’importanza di un approccio olistico a questa materia complessa e della necessità di una visione integrata. Per questo abbiamo sviluppato importanti partnership a livello globale con Uber e Lyft ad esempio, con UFODRIVE per la loro tecnologia applicata al car sharing. Siamo all’inizio ma continuiamo ad investire con determinazione in questa direzione, sull’incremento della flotta, sulla definizione di servizi ad hoc. Il noleggio dell’auto elettrica, infatti, presenta alcune specifiche necessità, diverse da quelle delle auto endotermiche. Una su tutte, nell’approntamento dei veicoli, cambia la tempistica di “rifornimento”. Sappiamo che ricaricare l’auto elettrica richiede un tempo più prolungato del rifornirsi di carburante liquido. È fondamentale organizzare bene il servizio, e noi lo facciamo da 105 anni”.

La flotta Hertz si arricchisce di un numero crescente di veicoli e presenta una gamma che in Italia include sia auto che mezzi commerciali leggeri. La gamma di auto spazia dalle elettriche Polestar 2, Tesla model 3 long range, Peugeot e2008, DS3 e-Tense, e all’interno di Selezione Italia, il gruppo di auto speciali per gli appassionati dello stile italiano, sono disponibili anche Fiat 500E e i restomod delle Fiat 500 degli anni ’60 (equipaggiate col kit elettrico della Newtron), che Hertz ha introdotto in flotta nelle due varianti Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” e Fiat 500 “Carlo” Icon-e, tributo alla sportività e ad Abarth. Tra i commerciali, sono attualmente disponibili Renault Kangoo EV e Nissan TownStar EV.

Hertz come motore del cambiamento, fa del servizio di noleggio elettrico la porta di accesso al nuovo modo di guidare. Con Hertz L’E-Xperience elettrica diventa semplice e agevola il superamento di barriere e resistenze accompagnando l’Ospite in un percorso intuitivo e lineare dalla prenotazione al post noleggio. Anche la ricarica è resa molto agevole attraverso il gettone (Key-fob) che viene consegnato insieme alle chiavi dell’auto e che abilita la ricarica all’arrivo alla colonnina, senza necessità di nessuna registrazione e di utilizzo della propria carta di pagamento. Il Key-fob per la ricarica consente l’accesso al 98% dei punti di ricarica distribuiti sul territorio. Il consumo elettrico verrà comodamente addebitato al cliente su fattura separata dal costo del noleggio, per garantire la massima trasparenza. Hertz prevede il CPO – Charge Purchase Option, un servizio di ricarica prepagata disponibile per coloro che non avessero il tempo di effettuare la ricarica alla riconsegna del veicolo (è richiesto un livello non inferiore al 75% di carica della batteria). Ad oggi il CPO è tra i servizi più richiesti da chi sceglie L’E-Xperience.

I prodotti che accompagnano l’E-Xperience sono ampi e costruiti ad hoc per le diverse esigenze di durata del noleggio. Dai noleggi giornalieri a quelli per il weekend, dai noleggi mensili rinnovabili ad altre nuove soluzioni presto in arrivo.

I primi riscontri restituiscono un quadro molto positivo, è diffusa la soddisfazione da parte degli Ospiti Hertz che hanno provato l’E-Xperience con la gamma elettrica. Dai primi mesi di esperienza è emerso che il 60% delle richieste provengono dal mondo delle aziende, dove quelle più sensibili ai fattori ESG. Tra i privati, tuttavia, l’interesse cresce e in media l’età degli Ospiti Hertz si attesta sui 45 anni. Le percorrenze registrate da Hertz in Italia con le auto elettriche non superano i 170 km giornalieri e i 250 km nel weekend a testimonianza che il fattore ricarica non rappresenta un vincolo per questa tipologia di viaggi. Nei noleggi più lunghi la media settimanale si attesta sui 700 km e è stata registrata una diffusa facilità di utilizzo del token per la ricarica e relativa applicazione per agevolare l’individuazione dei punti disponibili lungo il percorso.