Bancali usati e nuovi
CronacaUltim'ora

Como, si tuffa nel lago e non riemerge, dispersa bambina di 10 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltiano. Secondo le ricostruzioni, la bambina si trovava al parco con i genitori quando si sarebbe tuffata per poi non riemergere.  

Le ricerche sono tutt’ora in corso: in acqua si trovano due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza, aiutate dai sommozzatori del comando di Torino dei vigili del fuoco, arrivati poco fa. La balneazione è vietata nei pressi del Tempio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Martin primo nella Practice al Gp di Gran Bretagna

2 Agosto 2024
Trionfale

Trionfale (Roma): paura al Mercato dei fiori, crolla il solaio

4 Ottobre 2022
Grottaferrata

Grottaferrata – Sentiero 508: dal 9 gennaio parte la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati

3 Gennaio 2024

Milo Infante lascia Rai, ad Rossi: “Direttori editoriali stanno valutando successore”

11 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno