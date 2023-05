Come trasportare strumenti musicali in modo sicuro: breve guida per organizzatori di spettacoli e band

Il trasporto degli strumenti è una questione di fondamentale importanza per i musicisti che si esibiscono in pubblico o che si spostano frequentemente per ragioni lavorative. L’aspetto più critico del trasporto degli strumenti musicali è la fragilità e delicatezza degli strumenti stessi e la necessità di prevenire danni durante il viaggio.

In questo articolo, forniremo alcuni consigli professionali su come trasportare in modo sicuro gli strumenti musicali, al fine di garantire che essi rimangano protetti durante tutte le fasi del trasporto.

Quali rischi si corrono durante il trasporto degli strumenti musicali?

Il trasporto degli strumenti musicali senza le giuste precauzioni può comportare numerosi rischi per gli strumenti stessi e per i proprietari degli strumenti.

Innanzitutto, chitarre, bassi, tastiere, elementi della batteria, come pure casse e mixer sono oggetti per definizione delicati, che richiedono di essere manipolati con grande attenzione. Il trasporto inadeguato può causare danni ai componenti interni degli strumenti, come meccanismi, corde, ponti, tasti, ecc. Ciò può compromettere la qualità del suono o, nei casi peggiore, la possibilità stessa di utilizzare lo strumento.

Gli strumenti musicali sono spesso costosi e rappresentano un investimento significativo per i musicisti e le band. Il trasporto inadeguato può quindi causare danni economici, come la necessità di riparare o sostituire gli strumenti danneggiati, con conseguente perdita di denaro e ritardi nella produzione musicale e/o nello svolgimento degli spettacoli dal vivo.

Danni o perdite di strumenti possono naturalmente comportare la cancellazione di spettacoli e concerti, il che può avere un impatto significativo sulle entrate di una band o di un artista. Non va trascurato poi il danno a livello di reputazione che ne deriverebbe qualora il pubblico dovesse percepire una mancanza di professionalità nel gestire gli strumenti o la produzione musicale in generale.

In definitiva, trasportare strumenti musicali senza i giusti accorgimenti può causare una serie di problemi, tra cui danni fisici agli strumenti, perdite economiche e impatti negativi sulla reputazione degli artisti e delle band. Per questo motivo, è importante seguire alcune semplici precauzioni per garantire un trasporto sicuro degli strumenti musicali.

Come garantire la salvaguardia degli strumenti musicali durante il trasporto?

Ci sono diverse soluzioni pratiche per stoccare e trasportare gli strumenti musicali in modo sicuro.

Tra le soluzioni più comuni figurano:

Flight case. I flight case sono contenitori rigidi, resistenti e durevoli che sono progettati per proteggere gli strumenti musicali durante il trasporto. Questi contenitori sono spesso realizzati in materiali come legno, alluminio o plastica e sono imbottiti con schiuma per ammortizzare gli urti e le vibrazioni. I flight case sono disponibili in diverse dimensioni e forme, a seconda dello strumento da trasportare, e possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze dell’utente.

Custodie morbide. Le custodie morbide sono una soluzione leggera e conveniente per trasportare gli strumenti musicali. Queste custodie sono fatte di materiali morbidi come nylon o tessuto e sono imbottite per proteggere gli strumenti dagli urti e dalle vibrazioni. Sebbene le custodie morbide siano meno resistenti dei flight case, sono comunque una soluzione efficace per il trasporto degli strumenti.

Cinghie e tracolle. Le cinghie e le tracolle sono utili per il trasporto di strumenti come chitarre, bassi e violini. Cinghie e tracolle sono regolabili per adattarsi alla dimensione dello strumento e semplificano il trasporto a mano o sulla spalla rendendolo più sicuro.

Imballaggio personalizzato. In alcuni casi potrebbe essere necessario creare un imballaggio personalizzato per proteggere gli strumenti durante il trasporto. Questo può essere fatto utilizzando materiali come la schiuma o il polistirolo per creare una custodia su misura per lo strumento.

I flight case rappresentano la soluzione professionale per il trasporto di strumenti musicali poiché offrono un alto livello di protezione contro danni accidentali. D’altro canto anche le custodie morbide, le cinghie e le tracolle e l’imballaggio personalizzato sono soluzioni pratiche per il trasporto sicuro degli strumenti musicali, a seconda delle specifiche esigenze dell’utente.

Come funzionano le assicurazioni per gli strumenti musicali?

Le assicurazioni sugli strumenti musicali funzionano in modo simile alle polizze assicurative standard. In pratica, l’assicurato paga un premio periodico all’assicuratore e, in cambio, l’assicuratore si impegna a coprire i danni o le perdite dello strumento musicale in caso di incidenti coperti dalla polizza.

Le polizze assicurative per gli strumenti musicali sono progettate per coprire un’ampia gamma di eventi, come danni accidentali, furti, incendi, allagamenti, catastrofi naturali, ecc. Il livello di copertura può variare a seconda della polizza, ma in genere include la riparazione o la sostituzione dello strumento musicale in caso di danni o perdite coperti dalla polizza.

Le polizze assicurative per gli strumenti musicali possono essere acquistate da compagnie di assicurazione specializzate o da agenti assicurativi che offrono polizze per strumenti musicali come parte delle loro offerte. Il costo della polizza dipende dal valore dello strumento musicale, dalle sue condizioni e dal livello di copertura richiesto.

In genere, le polizze assicurative per gli strumenti musicali richiedono anche alcune informazioni sulla gestione e la conservazione degli strumenti. Ad esempio, può essere richiesto di conservare gli strumenti in luoghi sicuri, di registrare i numeri di serie degli strumenti e di fornire informazioni sulle attività di performance e di trasporto degli strumenti.

Le polizze assicurative per gli strumenti musicali sono un’opzione importante per proteggere gli strumenti contro danni o perdite accidentali. Naturalmente occorre selezionare una polizza che corrisponda alle esigenze specifiche dell’assicurato e valutare le opzioni di copertura disponibili prima di effettuare l’acquisto.