Come scrivere un cv vincente: gli errori da non fare

(Adnkronos) – La stesura del curriculum vitae è un momento fondamentale per attrarre i potenziali datori di lavoro. Ma quali sono le caratteristiche del cv più richieste da chi dovrà selezionare i futuri dipendenti e collaboratori? "Sincerità e sintesi – spiega ad Adnkronos/Labitalia Matilde Marandola, presidente di Aidp, l'Associazione italiana per la direzione del personale – sono gli elementi chiave per la stesura dei cv per i giovani e non solo. La sincerità è fondamentale anche perché inserire conoscenze ed esperienze che non si hanno può essere solo controproducente sia da un punto di vista personale che professionale". "La sintesi -prosegue- è un altro tassello fondamentale in quanto credo sia strategico porre l'attenzione su ciò che davvero conta e, allo stesso modo, penso che essere sintetici sia un vero e proprio dono". Quindi quali i consigli per un curriculum che fa 'colpo'? "Un consiglio -spiega Marandola- può essere quello di utilizzare parole chiare sulle quali porre l'attenzione, ma anche dare al cv un ordine logico, una struttura chiara in modo da mettere in luce le notizie più significative". "È strategico, ancora prima di iniziare a scrivere il cv, individuare l'obiettivo per il quale lo stiamo facendo, qual è la posizione per la quale ci vogliamo candidare, qual è l’azienda verso la quale siamo orientati, quali sono i suoi valori, qual è la sua mission etc., così come leggere bene la job description relativa alla posizione per la quale ci si candida", aggiunge. Ma non solo, c'è anche qualcos'altro che può rappresentare un'arma in più. "Una lettera di accompagnamento per il proprio cv può essere utile per far comprendere all’azienda, la voglia che si ha di entrare a fare parte o anche per rendere chiare le proprie aspirazioni", conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

