Come scegliere il ristorante tra IA e recensioni

(Adnkronos) – Scegliere dove mangiare in Italia sembra essere diventato difficile a causa dell’enorme offerta disponibile: sul territorio nazionale si contano infatti oltre 300 mila imprese di ristorazione attive, secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE). Questa abbondanza si traduce in quello che i sociologi chiamano “paradosso della troppa scelta”, un fenomeno che rende la ricerca di un ristorante un percorso tortuoso per i consumatori, una complessità che si accentua durante i soggiorni in località di villeggiatura, specialmente quando si visitano per la prima volta e mancano punti di riferimento certi sul territorio. Uno studio di settore condotto dalla piattaforma TheFork in collaborazione con YouGov analizza come gli utenti over 24 si orientino in questo scenario, evidenziando che se per il 34% dei consumatori l’ampiezza dell’offerta rappresenta un valore associato alla libertà di decisione, per il 21% la varietà comporta un investimento significativo di tempo nella valutazione delle alternative, mentre il 14% sperimenta una netta indecisione di fronte a un numero eccessivo di opzioni.

Il mercato, per superare questo “overload” informativo, si sta indirizzando verso soluzioni tecnologiche capaci di automatizzare e personalizzare la selezione, riducendo i tempi di ricerca e aumentando l’accuratezza della scelta finale.

Sempre secondo l’analisi combinata di dati proprietari della piattaforma TheFork riferiti al 2025 e l’indagine condotta da YouGov su oltre 1.000 italiani, tra dicembre 2025 e marzo 2026, l’architettura di questo ecosistema si fonda in primo luogo sulle recensioni digitali, che hanno progressivamente sostituito le forme tradizionali di raccomandazione sino a diventare il fattore più influente per il 43% degli italiani con almeno 25 anni, una quota che sale al 56% tra coloro che effettuano regolarmente prenotazioni online.

Subito dopo si attesta l’esame diretto di elementi visivi e informativi, quali fotografie dei piatti, composizione dei menu e descrizione dell’atmosfera del locale, indicati come determinanti dal 33% del campione. La rilevanza di questo flusso di dati è confermata dai volumi di interazione registrati nel corso dell’ultimo anno, durante il quale sono state pubblicate 3 milioni di nuove valutazioni a livello globale, di cui 1,2 milioni solo in Italia. L’utente che consulta queste piattaforme manifesta un comportamento analitico approfondito, dedicando in media oltre 13 minuti alla lettura delle recensioni prima di procedere a una prenotazione, con il 43% dei consumatori che dichiara di esaminare tra le 4 e le 7 valutazioni distinte per singola ricerca.

In parallelo al consolidamento delle recensioni, si registra l’introduzione di strumenti di ricerca assistita basati sull’intelligenza artificiale generativa, che modificano l’interazione con l’utente trasformandola in un’esperienza di tipo conversazionale grazie alla funzionalità “Chiedi a TheFork” . I dati relativi all’adozione delle funzioni di assistenza semantica indicano che l’Italia rappresenta uno dei mercati europei con il più alto tasso di utilizzo di queste tecnologie. L’efficacia di tali sistemi è misurata dal fatto che il 76% degli utenti che interrogano l’algoritmo passa dalla schermata dei risultati generali alla scheda specifica del ristorante, confermando la corrispondenza tra l’analisi predittiva della macchina e l’intenzione d’acquisto reale.

Sotto il profilo delle modalità di input, sebbene il testo scritto rimanga lo strumento principale con il 71% delle interrogazioni, si osserva una crescita dei comandi vocali, attestati al 14%, e dei suggerimenti automatici personalizzati, che raccolgono il 15% delle preferenze e vengono giudicati utili dal 20% degli utenti per diminuire la complessità del processo decisionale. Inoltre, l’80% dei feedback relativi ai riassunti automatici delle recensioni elaborati dall’intelligenza artificiale risulta positivo, segnalando un alto livello di fiducia verso i contenuti sintetizzati dagli algoritmi.

Da ultima, la collaborazione con Alexa+ trasforma la gestione della prenotazione in un’esperienza basata sulla reale comprensione delle abitudini personali dell’utente proprio al fine di portare un servizio il più possibile vicino alle reali esigenze di chi cerca un ristorante per trascorrere una serata. Il sistema non si limita a eseguire un comando vocale isolato, ma analizza il contesto e ricorda le scelte precedenti per guidare la persona in modo fluido dalla selezione del locale fino alla conferma del tavolo. Grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale di Amazon Alexa+, l’assistente memorizza e applica automaticamente i dati condivisi nei dialoghi passati, conservando indicazioni legate alla sicurezza alimentare e ai gusti individuali. Questa profonda personalizzazione permette di integrare svariate e specifiche eventuali restrizioni o intolleranze alimentari segnalate per determinati contatti, le aree geografiche preferite e le tipologie di atmosfera richieste per eventi particolari, garantendo una conversazione naturale, sicura e priva di interruzioni.

Nonostante la forte spinta verso l’automazione, l’analisi del comportamento dei consumatori evidenzia una persistente centralità delle reti sociali fisiche e digitali. Secondo le rilevazioni demoscopiche sviluppate in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov, 8 italiani su 10 con più di 25 anni considerano fondamentale e strategico il parere di amici e familiari nella scelta finale del ristorante. Oltre alle recensioni e agli algoritmi, il caro vecchio passaparola riesce ad essere così sempre fondamentale. Per questo motivo la piattaforma ha lanciato le funzioni social di TheFork Feed, che permettono di scoprire nuovi locali seguendo i suggerimenti delle persone di cui ci fidiamo. TheFork registra ad oggi già 2 milioni di follower e l’Italia è il Paese più attivo in Europa per numero di legami e scambi di consigli introducendo i profili pubblici e la spunta blu, per individuare subito le persone più esperte e affidabili da seguire.

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