Colpo di scena al Grande Fratello, Alfonso e Stefano si alleano contro Federica: assieme smascherano la ragazza

Alla fine è accaduto l’impensabile, i due “cuori infranti” da Federica hanno iniziato a parlare ed è venuto fuori di tutto.

Il Grande Fratello è tornato a mescolare le carte in tavola e questa volta ha deciso di lasciare Federica Petagna sola nella casa, mentre Alfonso e Stefano sono in tugurio, dove chiaramente hanno più occasione di parlare. E nel corso di un confronto, pare quasi che si siano “alleati” contro la ragazza, mentre chiacchieravano hanno entrambi smascherato Federica.

Forse lei non si sarebbe mai aspettata una “simile coalizione” e probabilmente era proprio ciò che voleva accadesse il Grande Fratello. I due ragazzi hanno scoperto entrambi cose su Federica che mai si sarebbero immaginati.

Cosa si sono detti Alfonso e Stefano su Federica nel tugurio

Alfonso e Stefano nel tugurio hanno avuto modo di confrontarsi in un modo molto diverso da come era accaduto nei primi giorni che il tentatore era entrato nella casa. In quell’occasione non erano mancati scontri e discussioni con accuse e toni accesi. Ma questa volta pare che qualcosa sia cambiato ed entrambi hanno preso consapevolezza delle ragioni dell’altro.

L’ex di Federica ha raccontato a Stefano come si erano riavvicinati prima del suo arrivo e come non fosse stato lui a cercare lei. Il tentatore ha detto che mai si sarebbe immaginato che tra di loro potesse esserci stato un bacio, se l’avesse saputo forse si sarebbe comportato diversamente. Stefano ha anche detto di aver più volte invitato Federica a fare chiarezza e a dare il giusto peso alle parole che usa.

Questo perché entrambi hanno ravvisato che Federica avrebbe detto cose a tutti e due che avrebbero lasciato intendere l’intenzione della ragazza a stare con loro. Questo ha generato una grande confusione, ma adesso che i due ragazzi si sono confrontati, sembra che abbiano capito che da parte della ragazza avrebbero ricevuto segnali contrastanti.

Alfonso ha poi spiegato come Federica gli avrebbe detto che ogni volta che stava con Stefano, pensava a lui e che avrebbe capito come nel suo futuro ha compreso che vedrebbe lui. Il tentatore dal canto suo ha ribadito come se avesse saputo prima come erano andate le cose tra di loro, il discorso con lui sarebbe stato diverso. Alla luce di quanto entrambi si sono detti, è molto probabile che assisteremo a un nuovo confronto in cui i due ragazzi potrebbero parlare assieme con Federica e vedere cosa ha da dire. Una cosa è certa, la questione è ancora aperta.