Colpo di scena al GF. Alfonso e Federica vicino nella notte, le parole della concorrente: “Ci potrebbe essere…”

Alfonso e Federica hanno avuto il tanto atteso confronto, poi nella notte si sarebbero avvicinati e alla fine è arrivata la frase inaspettata.

Era inevitabile che l’arrivo di Alfonso D’Apice al Grande Fratello creasse un po’ di scompiglio, in primis per Federica Petagna che credeva di fare quest’esperienza lontana dal suo ex compagno. Ma anche gli altri concorrenti della casa sembra che siano molto interessati alla loro storia e in tanti stanno parlando con l’uno o con l’altra dando una serie di consigli. Intanto i due ex hanno avuto prima una discussione e poi un avvicinamento.

Da quando Alfonso è entrato al Grande Fratello lui è Federica hanno parlato già più volte, l’ultima però hanno avuto un’accesa discussione, salvo poi avere un gesto d’affetto che ha spiazzato non poco il pubblico.

Cosa è successo tra Alfonso e Federica al Grande Fratello

Alfonso e Federica si sono trovati a parlare di cosa è accaduto tra di loro ed è bastato poco perché gli animi si scaldassero. Federica, pur sapendo di aver sbagliato, accusa il suo ex di averla messa in cattiva luce, cosa su cui non si trova d’accordo il ragazzo, che continua a ripetere di averle portato molto rispetto. Ha poi ribadito come non gli sia piaciuto sapere certe cose su Salvatore non direttamente da lei.

Federica ancora una volta ha voluto ribadirgli che non si sono lasciati a causa del tentatore Salvatore, ma perché lei non prova più gli stessi sentimenti. I due ex sembra che non siano arrivati a un punto d’incontro eppure, nella notte si sarebbero scambiati un tenero abbraccio a dimostrazione che comunque sono molto legati.

Intanto Alfonso si è confrontato con Jessica e Maria Vittoria e a loro ha confessato come in realtà lui sia cambiato e abbia capito gli errori commessi nella loro relazione. Ha detto che ha compreso come sia fondamentale avere per ognuno i propri spazi, come andare a ballare soli con amici o amiche, a fare un aperitivo o altro, cosa che lui e Federica non avrebbero mai fatto separati. Le due inquiline gli hanno detto che sono giovani ed è giusto che entrambi facciano le loro esperienze.

Jessica poi ha detto ad Alfonso che adesso è giusto che entrambi si vivano le loro esperienze, riferendosi alla storia di Federica con Salvatore e a possibili nuove conoscenze per il ragazzo. “Ci potrebbe stare un ritorno, ma non adesso“, queste le parole dell’inquilina che ha cercato di far capire al giovane come se lui e Federica adesso tornassero assieme sarebbe un disastro e le cose non funzionerebbero. Il giovane napoletano sembra aver capito, anche se continua a dire di nutrire forti sentimenti nei confronti della sua ex.