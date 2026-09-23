Colpito da una trave in acciaio in un magazzino della logistica: operaio muore nella Bergamasca

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Cortenuova, in provincia di Bergamo. La vittima, un uomo di 66 anni, è stata colpita da una trave in acciaio nel parcheggio di un magazzino di un polo di logistica.

Per l’uomo, rimasto poi schiacciato tra la trave e la ringhiera, non c’è stato nulla da fare: i sanitari arrivati sul posto ne hanno solo potuto constatare la morte. Lo fa sapere l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, automedica e ambulanza. Sul luogo dell’infortunio, avvenuto poco prima delle 14, sono presenti anche i tecnici di Ats e le forze dell’ordine.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto sul lavoro in poche ore: ieri sera un rocciatore di soli 22 anni, Andrea Moretti, è deceduto dopo essere precipitato durante lavori di illuminazione al Colosseo.

—

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)