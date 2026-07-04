Colombia agli ottavi, Ghana ko 1-0 a Kansas City

KANSAS CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Colombia torna agli ottavi di finale in un Mondiale. Dopo la mancata qualificazione nel 2022, i sudamericani battono 1-0 un coriaceo Ghana e raggiungono gli ottavi per la quarta volta nella loro storia (1990, 2014, 2018). Match deciso dalla zampata di Jhon Arias (14′) nel primo tempo, che spedisce la selezione di Lorenzo tra le migliori sedici squadre del torneo. La Colombia agli ottavi se la vedrà con la Svizzera (7 luglio, ore 22), per poi eventualmente affrontare nei quarti la vincente di Argentina-Egitto (7 luglio, ore 18). Termina il torneo del Ghana, passato da migliore terza nel girone di Inghilterra, Croazia e Panama.

In avvio di match subito un tentativo degli africani, che ci provano con una conclusione da fuori di Partey. Al quarto d’ora la Colombia va avanti alla prima occasione reale: cross dalla sinistra di Luis Suarez e tap in di Jhon Arias che infila Ati Zigi per l’1-0 al 14′. Ritmi non esageratamente sostenuti, con i sudamericani vicini al 2-0 prima con Luis Diaz e poi con Mojica nel finale di frazione.

In apertura di secondo tempo Rios crea scompiglio nella trequarti ghanese e Puerta impegna Ati Zigi al 50′. Dopo il cooling break entrambi gli allenatori optano per alcune sostituzioni e le squadre inevitabilmente si allungano. Il Ghana alza il pressing e i giri del motore, mentre la Colombia reagisce prontamente e cerca di pungere in contropiede. Prima Luis Diaz e poi Quintero cercano il doppio vantaggio, ma la squadra di Queiroz riesce a mantenere un gol di differenza. Nell’assedio finale il Ghana non è abbastanza pulito tecnicamente per impensierire l’organizzata Colombia, che si prende con merito la qualificazione agli ottavi.

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