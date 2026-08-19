Cobolli batte Jodar e litiga con un tifoso: “Sono forte anch’io”

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli vince e litiga con un tifoso a Cincinnati. Oggi il tennista azzurro ha battuto il giovane spagnolo Rafa Jodar negli ottavi di finale del Masters 1000 americano, rimontando in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (3), 6-3 dopo una partita estremamente combattuta e con qualche momento di tensione.

Cobolli ha fatto i conti, per tutta la partita, con un tifoso, probabilmente uno scommettitore, che tifava palesemente per Jodar. Una volta realizzato lo smash della vittoria quindi, l’azzurro ha urlato proprio nella direzione del tifoso: “Sono forte anch’io! Sono forte anch’io! Cog****e”.

La scena ha fatto, ovviamente, il giro del web diventando rapidamente virale con gli appassionati italiani che hanno goduto così anche della reazione, per una volta sopra le righe, di Cobolli.

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