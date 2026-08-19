Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cobolli batte Jodar e litiga con un tifoso: “Sono forte anch’io”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli vince e litiga con un tifoso a Cincinnati. Oggi il tennista azzurro ha battuto il giovane spagnolo Rafa Jodar negli ottavi di finale del Masters 1000 americano, rimontando in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (3), 6-3 dopo una partita estremamente combattuta e con qualche momento di tensione. 

Cobolli ha fatto i conti, per tutta la partita, con un tifoso, probabilmente uno scommettitore, che tifava palesemente per Jodar. Una volta realizzato lo smash della vittoria quindi, l’azzurro ha urlato proprio nella direzione del tifoso: “Sono forte anch’io! Sono forte anch’io! Cog****e”. 

La scena ha fatto, ovviamente, il giro del web diventando rapidamente virale con gli appassionati italiani che hanno goduto così anche della reazione, per una volta sopra le righe, di Cobolli. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pioggia di insulti dopo Bosnia-Italia, moglie Bastoni costretta a limitare commenti social

2 Aprile 2026
violentata

Latina, controlli straordinari del territorio: fermato conducente in evidente stato di ebrezza positivo alla cocaina

24 Settembre 2018

Cina, utili delle imprese statali in aumento dell’1,9% nei primi 4 mesi del 2026

30 Maggio 2026

Tumori, Fmp: “In Italia 13% pazienti può essere curato con terapia mirata”

13 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno