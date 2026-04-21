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Clima, Ruto: “Shock climatici riducono Pil tra 3 e 5% ma Africa può guidare transizione energetica”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ma può anche diventare un’opportunità per costruire una nuova economia globale. In Africa gli effetti del clima stanno già pesando sull’economia: gli shock climatici stanno riducendo tra il 3% e il 5% del Pil, frenando la crescita e lo sviluppo del continente. Gli investimenti globali in energia pulita hanno superato i 2 trilioni di dollari l’anno ma l’Africa, che ospita quasi il 20% della popolazione mondiale, riceve solo il 2% di questi flussi. Questa disparità deve essere corretta”. Lo ha detto William Samoei Ruto, presidente del Kenya, intervenendo all’evento “Kenya: un grande paese che guarda al futuro” presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma. 

“La transizione energetica – ha poi concluso – è una leva per industrializzazione, occupazione e sicurezza economica. In Kenya oltre il 90% dell’elettricità proviene da fonti pulite e siamo leader globali nella geotermia. Abbiamo investito anche in eolico e solare, riducendo emissioni e costi energetici”. 

 

 

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