Civitavecchia: Comune, arriva il contributo alla natalità anno 2022

L’amministrazione comunale di Civitavecchia ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione di un contributo economico una tantum denominato “Contributo alla natalità anno 2022”, per aiutare le famiglie con minori attraverso il sostegno alla genitorialità. “Il calo demografico in Italia è di tali dimensioni che non è più un allarme, un rischio: è una preoccupante realtà che sta portando verso l’invecchiamento della popolazione”. Lo ha dichiarato in una nota l’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli. “Con tutti i problemi che ne derivano. La soluzione va cercata ovviamente a livello nazionale, ma per quanto è nelle nostre possibilità, cercheremo sempre di sostenere le famiglie. A tal proposito – ha aggiunto -abbiamo rimodulato l’accesso a questa misura di sostegno, alzando l’Isee minimo per far scattare il contributo. È stata una decisione presa per poter accogliere un maggior numero di richieste da parte della platea di nuovi nati”. II contributo alla natalità consiste nell’erogazione di un importo “una tantum” di 250 euro. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda di contributo, a cura di uno dei suoi membri.

