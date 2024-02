Citroën lancia la Nuova Ë-C3 a 49 euro al mese

(Adnkronos) – Appena 49 euro al mese per avere in uso la Nuova ë-C3, è questa la risposta di Citroën per rendere davvero accessibile a tutti la mobilità elettrica. Si tratta di un’iniziativa resa possibile grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroën”, che grazie agli incentivi statali può essere ancora più conveniente.

Citroën offre dunque strumenti concreti per superare ogni resistenza culturale e avvicinarsi con tranquillità all’elettrico, chi deciderà per la Nuova ë-C3 godrà di canoni accessibili e dopo tre anni si avrà la libertà di scegliere se restituire la vettura o pagare la maxi-rata, anche rifinanziandola. La nuova ë-C3 offre una grande versatilità grazie all'autonomia di oltre 300 km (ciclo combinato WLTP) e una ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all'80%, in circa 4h10 utilizzando una potenza di 7kW, e in sole due ore e mezza se è disponibile una potenza di 11kW. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

