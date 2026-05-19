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Cina-Usa, dialogo intergovernativo sull’Intelligenza artificiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante la recente visita di Donald Trump in Cina, il presidente statunitense e Xi Jinping hanno avuto scambi costruttivi sull’intelligenza artificiale e hanno concordato di avere un dialogo tra i due governi su questo tema, ha affermato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

In quanto due potenze leader nel campo dell’Ia, Cina e Stati Uniti devono lavorare insieme per promuovere lo sviluppo e migliorare la governance dell’intelligenza artificiale, per assicurare che essa contribuisca meglio al progresso della civiltà umana e al benessere comune della comunità internazionale, ha dichiarato Guo durante una conferenza stampa, in risposta a una domanda correlata.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

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