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Cina, nel primo trimestre in aumento del 12,9% i ricavi dell’industria digitale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
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PECHINO (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria digitale cinese ha generato ricavi pari a 9.500 miliardi di yuan (circa 1.390 miliardi di dollari USA) nel primo trimestre, in aumento del 12,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il tasso di crescita è superiore di 3,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, hanno mostrato ieri i dati del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Nel periodo, l’industria digitale ha registrato un utile totale di 737,8 miliardi di yuan, in crescita del 23,6% su base annua, con un’accelerazione del tasso di crescita di 16,6 punti percentuali.

Il numero di stazioni 5G in Cina ha superato i 4,9 milioni alla fine di marzo, secondo i dati.

Nei primi tre mesi dell’anno, la produzione industriale a valore aggiunto delle principali aziende del settore manifatturiero dell’informazione elettronica è aumentata del 13,6% su base annua, mentre i ricavi del settore software sono cresciuti dell’11,7% anno su anno.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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