Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, nasce un ufficio per gli asset statali all’estero

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali (Sasac) del Consiglio di Stato della Cina ha istituito un ufficio per gli asset statali all’estero, ha reso noto oggi la commissione.

Il nuovo ufficio guiderà le imprese sotto la sua supervisione nelle loro attività internazionali e le aiuterà a ottimizzare la distribuzione e ad adeguare la struttura dei loro asset all’estero, ha affermato la commissione.

Tra le responsabilità dell’ufficio figurano anche la supervisione degli asset all’estero di queste imprese, il rafforzamento della prevenzione e della mitigazione dei rischi legati agli investimenti e alle attività all’estero, nonchè la gestione delle emergenze e delle situazioni di crisi all’estero, ha affermato la Sasac.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nucleare, Bonelli contro Oliver Stone

5 Dicembre 2023

Roma, arrestate borseggiatrici di Castel Romano: il “modus operandi” immortalato dalle telecamere di videosorveglianza

18 Novembre 2018

Rimini, travolte da un suv sulla statale: morta 31enne, ferita l’amica

3 Dicembre 2023

Alessandro Benetton riceve premio global advocate of the year

17 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno