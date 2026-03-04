Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Marzo 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha aperto oggi la sessione annuale a Pechino.

Il presidente cinese Xi Jinping, insieme ad altri leader, ha partecipato alla riunione di apertura della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC presso la Grande Sala del Popolo.

L’agenda della sessione è stata esaminata e approvata durante la riunione.

Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della CPPCC, ha presentato un rapporto di lavoro a nome del Comitato permanente del Comitato nazionale della CPPCC.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Marzo 2026
Meno di un minuto
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Kaio Jorge risponde a Suslov, 1-1 tra Verona e Frosinone

28 Gennaio 2024

Tracollo Juve in Turchia, il Galatasaray fa festa per 5-2

17 Febbraio 2026

Bollette luce e gas 2024, cosa cambia e come orientarsi fuori dal mercato tutelato

29 Dicembre 2023

Roma, sabato e domenica arrivano le “Giornate della Protezione civile”

14 Aprile 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno