Cina, incendio fa strage nel dormitorio di una scuola: 13 morti

(Adnkronos) –

Tragedia in Cina. Sono almeno 13 le vittime di un incendio divampato ieri sera nel dormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu, nella provincia di Henan. Il bilancio è stato fornito dalle autorità locali, ma non è chiara l'età delle vittime, né cosa abbia provocato l'incendio. Almeno una persona è rimasta ferita. La Cctv ha riferito del fermo del dirigente scolastico. Il Global Times, tabloid nazionalista, scrive di responsabili dell'istituto in stato di fermo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

