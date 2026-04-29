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Cina, il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
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GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ponte del Grand Canyon di Huajiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ha ricevuto una certificazione del Guinness World Records (GWR) come ponte più alto del mondo, con un’altezza confermata di 626,01 metri.

Dopo ripetute misurazioni e verifiche, il risultato annunciato ieri segna un nuovo record mondiale per l’altezza di un ponte, superando il ponte Beipanjiang, alto 565,4 metri, che collega il Guizhou alla vicina provincia dello Yunnan e aveva ricevuto una certificazione del GWR nel 2018.

“L’altezza finale confermata del ponte del Grand Canyon di Huajiang è di 626,01 metri, superando il precedente record mondiale di 565,4 metri. La sfida è stata vinta”, ha dichiarato Luo Qiong, giudice ufficiale del GWR, durante la cerimonia di certificazione.

Situato nella zona montuosa della Cina sud-occidentale, il ponte sospeso a traliccio d’acciaio è un progetto chiave sull’autostrada Liuzhi-Anlong, nel Guizhou. E’ stato aperto al traffico il 28 settembre 2025.

Prima di ricevere la certificazione Guinness, il ponte aveva già attirato notevole attenzione nel settore sia per la campata principale sia per l’altezza, con alcuni specialisti che lo hanno descritto come un progetto da record sia in dimensione orizzontale sia verticale.

Il ponte è stato sviluppato anche come attrazione turistica. Dall’apertura, gli ascensori panoramici, le strutture per il bungee jumping ad alta quota e gli spettacoli di luci con cortine d’acqua hanno attirato numerosi visitatori durante le principali festività, tra cui la Festa nazionale dello scorso anno e la Festa di primavera di quest’anno.

I dati sull’altezza utilizzati per la certificazione Guinness sono stati supportati da tecnologie cinesi di rilevamento e mappatura. Le apparecchiature di posizionamento BeiDou sviluppate a livello nazionale e utilizzate nel processo avevano già supportato alpinisti cinesi durante una scalata del monte Qomolangma, la vetta più alta del mondo.

Un rappresentante della Guizhou Communications Investment Group Co., Ltd., costruttore del ponte, ha affermato che la certificazione rappresenta un riconoscimento internazionale delle capacità ingegneristiche e di rilevamento della Cina.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Aprile 2026
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