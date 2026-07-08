Cina, buoni di consumo per 450 mln di yuan a favore del turismo estivo

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina oggi ha avviato una campagna nazionale per promuovere i consumi culturali e turistici durante le vacanze estive, con la distribuzione di buoni di consumo per un valore complessivo superiore a 450 milioni di yuan, pari a circa 66 milioni di dollari USA.

Organizzata dal ministero della Cultura e del Turismo, la campagna punta a migliorare l’offerta di prodotti e servizi turistici stagionali e a incoraggiare le persone a viaggiare durante le vacanze estive.

In programma dall’inizio di luglio alla fine di agosto, l’iniziativa dovrebbe comprendere oltre 30.000 attività in tutto il Paese, rispondendo alle principali richieste dei viaggiatori, tra cui soggiorni estivi, vacanze al mare, turismo notturno, crociere e viaggi di studio.

Il ministero, insieme ad altri organismi competenti, introdurrà una serie di misure di sostegno, dalle guide informative di viaggio a politiche finanziarie agevolate.

Un evento di inaugurazione si è tenuto oggi nella prefettura autonoma tibetana di Haibei, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai.

La campagna arriva in un momento in cui la Cina si è prefissata l’obiettivo di migliorare in modo significativo l’accesso dei cittadini al turismo e la relativa soddisfazione entro il 2030, secondo un nuovo piano quinquennale per lo sviluppo del turismo pubblicato ieri.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-