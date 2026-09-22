Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ciliento (Regione Puglia): “Salute e ambiente due facce della stessa medaglia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Sicuramente la salute e l’ambiente sono due facce di una stessa medaglia: permettono di vivere in maniera adeguata quanto più il sistema ambientale viene tutelato”. Lo ha detto Debora Ciliento, assessore all’Ambiente e al clima della Regione Puglia, nel corso del Levante Fadoi Forum ‘Dalla prevenzione alla sostenibilità della salute’, in corso a Bari nell’ambito della Campionaria. “Ci sono diversi i punti d’incontro – continua – Tutti gli interventi di programmazione dell’Arpa vengono portati avanti sia dalla parte ambientale sia da quella sanitaria. Negli studi che si fanno c’è proprio un camminare insieme, un percorso con obiettivi che si devono condividere”. 

Il Forum, organizzato dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi), sezione Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia e la Nuova Fiera del Levante, pone al centro il rapporto tra prevenzione, sostenibilità e salute, adottando una prospettiva One Health, che considera interconnesse la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. “In questo momento, pensare alle strategie, rivedere i piani e concentrarsi sulla programmazione degli obiettivi da raggiungere è l’aspetto fondamentale”, conclude l’assessore.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Segaert vince la 12^ tappa, Eulalio resta in rosa

21 Maggio 2026

Terremoto ai Campi Flegrei, la nuova scossa di magnitudo 3.6

25 Giugno 2026

Fiumicino, arrestata trafficante internazionale di stupefacenti

22 Settembre 2018

Pomezia, premio letterario internazionale Città di Pomezia per opere inedite in lingua italiana

28 Agosto 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno