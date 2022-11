Ciampino, lavori di ammodernamento e bonifica della rete idrica

Proseguono gli interventi di bonifica idrica sul territorio comunale in un’ottica di miglioramento della vita quotidiana dei cittadini. Completati i lavori su via della Folgarella, si provvederà nelle prossime settimane alla ripavimentazione dei tratti stradali oggetto di scavo.

In parallelo partirà il cantiere stradale per i lavori di bonifica e posa di nuova condotta idrica su viale di Marino. L’intervento, a cura di Acea Ato2, interesserà il tratto compreso tra piazza della Pace e via Isonzo/entrata aeroportuale 2° Reparto Genio Aereonautica Militare.

I lavori consistono nella bonifica delle condotte presenti e nella posa di circa 500 mt di nuove tubazioni, che permetteranno una maggiore affidabilità, migliori condizioni di esercizio della rete ed eviteranno perdite idriche.

I lavori saranno divisi in più fasi, in modo da interessare solo una piccola porzione stradale alla volta, cercando così di ridurre al minimo i disagi per i residenti e le attività commerciali della zona. La prima fase, che interesserà il tratto tra piazza della Pace e via Veneto, sarà completata entro i primi di dicembre; i lavori saranno sospesi durante le festività natalizie per poi riprendere dopo l’Epifania con la seconda e la terza fase, che interesseranno rispettivamente prima il tratto compreso tra via Veneto e via Col di Lana e poi il tratto compreso tra via Col di Lana e l’entrata aeroportuale 2° Reparto Genio Aereonautica Militare.

“Dopo aver completato i lavori su via della Folgarella – spiega l’Assessore Alessandro Silvi – partiremo con viale di Marino, una strada interessata da frequenti guasti con relativi disagi al flusso idrico per le varie riparazioni della condotta e relative sconnessioni stradali. Con questi lavori di bonifica idrica vogliamo dare una risposta concreta ai residenti e alle attività commerciali della zona. Terminato questo importante intervento, abbiamo già in programma di intervenire prima su via Mura dei Francesi e poi su via dei Laghi”.

“Abbiamo instaurato un dialogo costante con le diverse realtà produttive del nostro territorio – aggiunge l’Assessore Fabrizio Tulli – per affrontare insieme eventuali criticità. Viale di Marino rappresenta un punto nevralgico importante per Ciampino: una zona residenziale dove sono presenti diverse attività commerciali e di ristorazione. È per venire incontro alle loro esigenze che abbiamo previsto la sospensione dei lavori di bonifica dall’8 dicembre al 6 gennaio. È allo studio l’individuazione di un’area da poter adibire alla sosta dei veicoli, che vorremmo mettere a disposizione della comunità non soltanto in questa fase”.

“Proseguono gli interventi strutturali sulle arterie principali della nostra Città – evidenzia la Sindaca Emanuela Colella – La bonifica idrica su viale di Marino rappresenta un intervento importante, atteso da tempo, che consentirà alla nostra Città di giovare di una moderna opera idraulica destinata a durare nel tempo. Comprendiamo i disagi che la nostra cittadina vivrà nell’immediato ma ragionando sul lungo termine Ciampino sarà tra le prime Città dell’area Metropolitana di Roma ad avere un’infrastruttura così innovativa e performante. Ringraziamo Acea Ato2 per questo intervento di ammodernamento e bonifica che coinvolge il nostro territorio”.

