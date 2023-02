Ciampino: GAME OVER alla violenza

È partito il progetto “GAME OVER alla violenza”: iniziativa promossa dal Comune di Ciampino – Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con le associazioni Maschile Plurale, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ciampino e la VAD – Visual Arts Department, in partenariato con la Biblioteca comunale P.P. Pasolini, con la partecipazione delle scuole IC Nobile, IC da Vinci, IIS Amari-Mercuri e Liceo Volterra.

Presenti alla presentazione del progetto in sala consiliare una delegazione di studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio, che hanno partecipato attivamente alla mattinata con domande e interventi puntuali sulle tematiche affrontate dai vari relatori.

Il progetto vuole sensibilizzare gli studenti preadolescenti ed adolescenti sul tema della violenza contro le donne e sul ruolo delle diverse forme artistiche e di comunicazione nella prevenzione di questi fenomeni e nello stimolo di una riflessione sui cambiamenti culturali relativi agli stereotipi di genere.

Durante la mattinata è stato inoltre presentato l’omonimo concorso, “GAME OVER alla violenza”, finalizzato a selezionare un manifesto da utilizzare nelle campagne di comunicazione che l’Ente promuoverà in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ed in altre iniziative correlate.

“Un momento di riflessione importante – ha commentato all’indomani dell’iniziativa l’Assessora alle Politiche sociali Alessandra Mantuano – alla presenza degli studenti delle nostre scuole medie, che hanno partecipato attivamente rivolgendoci domande interessanti e dimostrando grande attenzione al tema della violenza. È proprio pensando a loro, i cittadini di domani, che insieme alla Dirigente Elena Lusena e agli uffici preposti abbiamo ideato questo concorso per stimolare una riflessione nei più giovani su come i modelli di comunicazione e le forme espressive possano incidere sul rispetto della dignità della persona e dei principi di pari opportunità uomo-donna”.

Il progetto “GAME OVER alla violenza” rientra nelle iniziative previste dal Bando della Regione Lazio recante Iniziative in favore di Comuni, di Circoscrizioni di decentramento comunale (Municipi di Roma Capitale) e di Reti di Comuni del Lazio, per progetti di prevenzione e contrasto dalla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità.