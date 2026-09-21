Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Choc a Cagliari, 11enne seviziato e presi a calci: il video rimbalza sulle chat

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –  

Postato su TikTok e ora scambiato via chat. Un video choc dell’undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel cagliaritano, a quanto apprende l’Adnkronos, sta in queste ore rimbalzando su Whatsapp: mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle sevizie alle quali sarebbe stato costretto l’undicenne.  

Le violenze, per le quali, alcuni giorni fa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, su ordine del Tribunale dei Minori del capoluogo, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di cinque minorenni indagati a vario titolo e in concorso tra loro per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti, sarebbero durate dal mese di giugno fino all’intervento dei Carabinieri in queste ultime settimane.  

Gli inquirenti stanno attentamente monitorando ogni attività di ulteriore illecita diffusione dei video ritraenti l’aggressione sessuale, che, commessa anche da adulti, di per sé costituisce ulteriore reato, al fine preminente di garantire la massima tutela del minore vittima. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pensiero classico per sfidare l’IA in ‘Umano, poco umano’ di Crippa e Girgenti

19 Febbraio 2024

Sinner, inizia missione Wimbledon: Jannik oggi torna ad allenarsi a Montecarlo

10 Giugno 2026

Lido di Ostia, cambio al comando della scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

6 Febbraio 2018
calenda

Calenda a Meloni, norma contro raduni illegali scritta “a cavolo” per fare la dura

1 Novembre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno