China Airlines e ADR festeggiano la ripresa dei voli da Roma a Taipei

Si è celebrato all’aeroporto Leonardo da Vinci il ripristino del volo Roma–Taipei di China Airlines, dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Per festeggiare, Aeroporti di Roma ha allestito il gate di imbarco con postazione dedicata ai saluti e fotografie e un’area rinfresco per i passeggeri.

All’evento sono intervenuti Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di ADR e Pony Tung, nuovo Direttore Generale Italia di China Airlines, che hanno espresso grande soddisfazione per la riapertura dei voli Roma-Taipei, collegamento storico dello scalo di Fiumicino dal 1995.

In rappresentanza delle Istituzioni, presenti l’Ambasciatore di Taiwan presso la Santa Sede, S.E. Mattiew Lee e il Rappresentante dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia, S.E. Vincent Tsai. Tutti hanno rimarcato come questo sia un nuovo e a lungo atteso inizio, con il quale provare a lasciarsi alle spalle il difficile periodo dell’emergenza sanitaria globale. I sentiti auguri per il ripristino dei collegamenti diretti tra Italia e Taiwan e il simbolico taglio della torta, con brindisi rivolto ai passeggeri in partenza, hanno generato grande sospresa ed entusiasmo tra i viaggiatori, a cui prima dell’imbarco sono stati distribuiti dei regali di benvenuto a bordo.

Isola tropicale del Pacifico, Taiwan è ricchissima di attrazioni naturali e culturali. Con i suoi 9 parchi nazionali e 13 aree panoramiche nazionali, la destinazione offre montagne, colline, pianure, laghi, isolotti, valli, gole e una enorme varietà di specie animali protette. Le grandi città presentano una modernità estrema ed angoli inaspettati dove cultura, tradizione, folklore, street food d’eccellenza e atmosfere spirituali stupiscono ed emozionano i visitatori. Le strade sono pulite, ordinate e sicure. I taiwanesi sono un popolo accogliente e gentile, con un alto senso del rispetto dell’ambiente e delle persone. Tutto questo, e molto altro, rende davvero imperdibile un viaggio a Taiwan.

Il volo diretto non stop da Roma della China Airlines decolla 3 volte alla settimana – il lunedì, mercoledì e venerdì – dall’aeroporto di Fiumicino alle ore 11:30. L’arrivo a Taipei la mattina presto consente ai viaggiatori italiani di raggiungere tutte le più importanti destinazioni in Estremo Oriente ed Oceania, in molti casi con un solo scalo, grazie all’esteso network globale della Compagnia.

I voli da Roma sono operati da uno degli aeromobili più moderni e tecnologici attualmente in volo, l’Airbus A350-900 EWB, con 243 posti in classe Economy, 31 in Premium Economy e 32 in Business.