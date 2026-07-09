Chieti, esplosione alla ex Esplodenti Sabino a Casalbordino: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Una esplosione si è verificata oggi giovedì 9 luglio, intorno alle 8 di questa mattina, nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino (Chieti). La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.

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