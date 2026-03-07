Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Chiara Mazzel argento, prima medaglia Italia alle Paralimpiadi invernali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Marzo 2026
1 minuto di lettura

CORTINA (ITALPRESS) – La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile vision impaired: argento per Chiara Mazzel (in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini), che ha chiuso a 0″48 dall’austriaca Veronika Aigner (1’22″55). Terza la slovacca Alexandra Rexova, quinta Martina Vozza, a 7″99. “E’ veramente un grande sogno, sono felice di come è andata oggi, ho dato tutto, insieme a Nicola siamo andati davvero molto bene – esulta l’azzurra – Sapevo di essere competitiva: questa medaglia ha più significato rispetto alla Coppa del Mondo, c’era davvero tanto pubblico a seguirci”. “Oggi è andata bene, Chiara ha un grande potenziale, poteva fare qualcosa in più, ma questa medaglia la aiuterà per il futuro. Deve avere fiducia nella guida”, ha aggiunto Nicola Cotti Cottini.
– foto Mezzelani GMT / CIP –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pil Italia 2023 può scendere. Giorgetti: “Possibile correzione al ribasso”

14 Novembre 2023

Como, perdite di acido cloridrico in tintoria industriale a Camerlata: 14 in ospedale

21 Dicembre 2023
Grande Torino

4 maggio 2024: I Resistenti Granata: “Rispetto per Il Grande Torino, modificare il percorso del Giro d’Italia”

2 Aprile 2024

Vaccini, Fava (Cittadinanzattiva): “Educazione e informazione fanno la differenza”

7 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno