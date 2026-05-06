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‘Chi l’ha visto?’ torna sull’omicidio di Chiara Poggi: l’appuntamento di stasera

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
‘Chi l’ha visto?’ torna oggi, mercoledì 6 maggio, con un nuovo appuntamento in diretta alle 21.20 su Rai 3. La puntata verterà sul caso Garlasco: le indagini sulla morte di Chiara Poggi sono giunte a una svolta? Secondo la Procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio, da solo, a uccidere Chiara dopo un tentativo di approccio sessuale respinto. Si passa al setaccio il suo passato ed emergono chat molto discusse: è lei la ragazza da cui Sempio scriveva di essere ossessionato? E ancora, vengono ascoltate a sommarie informazioni le gemelle Cappa e il fratello di Chiara Poggi: perché? 

In attesa dei risultati dell’esame autoptico, intanto, continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso. Gli inquirenti, dopo quattro mesi, sono entrati di nuovo nella casa di Pietracatella per prendere i dispositivi non ancora sequestrati, cellulari, computer e due router, alla ricerca di indizi per capire chi e perché possa aver introdotto la ricina in quella casa.  

Poi, il caso di Pamela Genini, l’ex modella uccisa a Milano: per individuare il colpevole dello scempio sul suo corpo, si cerca di capire quando sia stata aperta la tomba di Pamela e chi frequentasse assiduamente il cimitero. Interviste inedite a “Chi l’ha visto?”. Come sempre, nel corso della trasmissione, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori. 

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