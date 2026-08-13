Chi è Sara Curtis, la campionessa europea e primatista mondiale dei 50 dorso

(Adnkronos) –

All’indomani del record del mondo nei 50 dorso, centrato in semifinale all’Europeo di Parigi con lo strabiliante crono di 26″63, Sara Curtis s migliora ancora in finale conquistando la medaglia d’oro continentale sulla distanza in 26″56. Per la 19enne azzurra è il titolo più importante conquistato nella sua giovane carriera che promette tanti altri trionfi.

Curtis nasce a Savigliano da papà piemontese e da mamma nigeriana e comincia a nuotare sin da piccola, eccellendo nelle distanze veloci del dorso e dello stile libero. Si prende i riflettori nel luglio del 2023, quando si mette al collo tre ori e due argenti agli Europei juniores di Belgrado tra competizioni individuali e staffette. Cresciuta nel mito di Marco Orsi, il suo nuotatore preferito, agli Assoluti primaverili 2024 di Riccione conquista il pass individuale per i Giochi Olimpici nella distanza più breve dei 50 sl, migliorando il record italiano detenuto da Silvia Di Pietro e stabilendo il nuovo primato continentale a livello juniores. Nel mese di luglio vince ben sette medaglie (sei ori e un argento) agli Europei juniores di Vilnius, in Lituania.

Alle Olimpiadi di Parigi va fuori in semifinale enna prova individuale e con la staffetta 4x100m stile libero è ottava in finale. Prosegue la sua ascesa nel 2025, nel corso degli assoluti primaverili di Riccione, firma il nuovo record nazionale dei 100 metri stile libero in 53″01, migliorando così il 53″18 di Federica Pellegrini che resisteva dal 2016. Nelle settimane successive annuncia il trasferimento, a partire dal mese di agosto, negli Stati Uniti, per studiare ed allenarsi all’Università della Virginia. Ai mondiali di Singapore dello stesso anno diventa la prima nuotatrice italiana della storia ad approdare in una finale iridata dei 100 metri stile libero, poi chiusa in ottava posizione.

In inverno prende parte agli europei in vasca corta di Lublino, dove vince tre medaglie in staffetta: due ori, nella 4×50 metri stile libero mista (in 1’27″26, nuovo record mondiale) e nella 4×50 metri misti mista, e un argento nella 4×50 metri stile libero, l’oro nei 50 dorso con il nuoto record europeo di 25″49 e il bronzo nei 100 stile libero portando il record italiano a 51″26.

Quest’anno parte alla grande ai campionati italiani, migliora il record nazionale sui 50 metri dorso in vasca lunga, portandolo a 27″33, cui fa seguito due giorni più tardi quello nei 50 metri stile libero, abbassandolo a 24″29. Al Trofeo Settecolli, firma il nuovo record europeo nei 50 metri dorso, con il crono di 27″07, poi diventa la prima nuotatrice italiana a scendere sotto i 53 secondi nei 100 metri stile libero, abbassando il record nazionale a 52″69. Infine, migliora anche il suo record sui 50 metri stile libero, abbassato a 24″09. Il resto è storia di questi giorni e di questi trionfali europei parigini, dove ha conquistato l’oro nei 50 dorso, l’argento nella staffetta 4×100 stile libero e il bronzo nei 100 stile libero.

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