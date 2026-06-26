Chi è Kecmanovic, l’avversario di Sinner al primo turno di Wimbledon

(Adnkronos) –

Jannik Sinner, da campione in carica, difenderà il titolo di Wimbledon al primo turno contro Miomir Kecmanovic, numero 51 del mondo. Lo ha stabilito oggi il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Ma chi è l’avversario dell’azzurro?

Miomir Kecmanovic è un tennista serbo di 26 anni, classe 1999, che occupa il 51esimo posto nel ranking Atp. Nato in Serbia, ha iniziato a soli sei anni a giocare a tennis nella sua Belgrado. A 12 anni si è trasferito in Florida dove, ancora oggi, si allena. In carriera ha vinto 2 tornei: ha trionfato lo scorso anno a Delray Beach e nel 2020 a Kitzbuehel. Nella stagione in corso ha disputato 24 match con un bilancio di 9 vittorie e 15 sconfitte. Il risultato migliore è la semifinale raggiunta ad Acapulco, dove ha perso contro Flavio Cobolli. Nel circuito Challenger, ha vinto il torneo di Valencia.

A 17 anni è stato numero uno della classifica mondiale juniores e nel 2016 è stato anche in finale negli ‘Us Open under 18’, sconfitto poi da Felix Auger-Aliassime e ha finito la stagione come numero uno nel ranking mondiale ITF.

Nel 2017 chiude la carriera Junior raggiungendo la semifinale al Roland Garros: è la stagione del primo titolo da professionista, conquistato a Sunrise perdendo un solo set. Raggiunge poi, i quarti di finale a Indian Wells e finale ad Antalya.

Da idolo inarrivabile, Kecmanovic considera il suo connazionale Novak Djokovic un punto di riferimento: “L’ho ammirato per anni e recentemente mi sono potuto confrontare con lui”, diceva nel 2019. “I suoi consigli e il modo in cui mi ha spronato a lavorare ogni giorno nel migliore dei modi, sono stati fondamentali per la mia crescita. Non posso che ringraziarlo. Novak è una persona straordinaria, confrontarmi con lui è un privilegio”.

Sinner e Kecmanovic si sono affrontati in 4 occasioni. L’altoatesino ha vinto tutte le sfide. Il 24enne altoatesino, in particolare, si è imposto nell’ultimo confronto diretto andato in scena proprio sull’erba di Wimbledon nell’edizione 2024 del torneo: Sinner, al secondo turno di 2 anni fa, ha avuto la meglio in 3 set lasciando al rivale appena 7 game.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)