Champions, oggi semifinale Psg-Bayern: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Champions League con le semifinali dell’edizione 2025/26. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida Psg-Bayern Monaco. Al Parco dei Principi, i campioni d’Europa in carica guidati dal tecnico Luis Enrique (vittoriosi nei quarti contro il Liverpool) ospitano i tedeschi di Vincent Kompany, diventati pochi giorni fa campioni di Germania (reduci dal successo contro il Real Madrid ai quarti). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco, in campo stasera alle 21:

PSG (4-3-3) Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Mayulu, Zaire-Emery; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

La semifinale di Champions Psg-Bayern sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)